Quintana Roo simplifica el Canje de Placas 2026: bastará la CURP y se elimina el REC

El Gobierno de Quintana Roo dio marcha atrás a uno de los requisitos más cuestionados del Canje de Placas 2026 y determinó que el trámite podrá realizarse únicamente con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una decisión que busca despresurizar los módulos de recaudación y atender el descontento ciudadano.

La medida surge luego de las inconformidades generadas por la exigencia de registrarse en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), un paso que muchos propietarios interpretaron como una obligación fiscal adicional y que derivó en confusión, saturación de oficinas y retrasos en la atención.

La secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez, informó que la determinación tiene como objetivo agilizar tanto el Canje de Placas 2026 como el refrendo vehicular, un trámite que se realiza cada tres años y que comenzó formalmente el pasado 2 de enero en toda la entidad.

Con el nuevo esquema, los propietarios de vehículos ya no deberán presentar la Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, ni contar con RFC para completar el procedimiento, además de que se descarta cualquier tipo de sanción posterior por no cumplir con ese requisito federal.

La autoridad estatal subrayó que la simplificación del trámite beneficia directamente a quienes buscan cumplir con sus obligaciones vehiculares conforme a la ley, al eliminar uno de los principales cuellos de botella administrativos que se registraron en municipios con alta demanda.

Ante versiones que circularon sobre posibles plazos forzosos o sanciones futuras para darse de alta en el REC, el gobierno estatal negó categóricamente que exista un periodo de gracia de seis meses o multas ocultas, y aclaró que el registro no será obligatorio ni ahora ni en el futuro inmediato.

Para facilitar el proceso, se anunció que en los próximos días se habilitarán módulos en las oficinas de recaudación destinados a apoyar a los ciudadanos que no cuenten con su CURP, de manera que puedan integrar su expediente sin mayores contratiempos.

Cristina Torres Gómez aseguró que el sistema estatal ya está preparado para operar bajo este esquema simplificado, lo que permitirá la entrega inmediata de placas y garantizará que ningún ciudadano quede excluido del trámite por razones administrativas.

Aunque el Registro Estatal de Contribuyentes seguirá siendo utilizado como una herramienta interna para fines de facturación y control, las autoridades insistieron en que no será un requisito condicionante, reiterando que los automovilistas no serán castigados ni multados por no presentar documentación fiscal federal.

