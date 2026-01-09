Quintana Roo en el Top 5 de los estados con más casos activos del gusano barrenador

La persistencia del gusano barrenador del ganado mantiene a Quintana Roo dentro de los cinco estados con mayor número de casos activos en el país, un escenario que refuerza la preocupación sanitaria y económica para la ganadería nacional. Al cierre de 2025, la entidad se colocó en la quinta posición nacional entre 13 estados con presencia activa de esta plaga, al registrar 492 casos activos, lo que confirma que el problema sigue vigente en el sur-sureste mexicano.

El panorama nacional revela que la mayor carga de la enfermedad se concentra en estados con fuerte vocación pecuaria y climas favorables para la reproducción de la mosca. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán encabezan la lista de entidades con más casos activos, mientras que Quintana Roo aparece en un segundo bloque, junto con Tabasco, Guerrero y Puebla, lo que evidencia una dispersión contenida, pero aún significativa, del parásito.

La dimensión acumulada del brote permite entender la magnitud del desafío sanitario. En el país se han contabilizado más de 13 mil 300 casos desde la primera detección, con Chiapas, Oaxaca y Veracruz como los estados históricamente más afectados. Aunque varias entidades ya no presentan casos activos, la permanencia del gusano barrenador en el sur-sureste confirma que el control sigue siendo frágil y exige vigilancia constante.

El impacto de la plaga no se limita al ganado bovino, aunque esta especie concentra la mayor afectación. También se han documentado casos en perros, cerdos, caballos, ovejas y cabras, así como en fauna silvestre y aves, e incluso en seres humanos. Este patrón subraya el carácter zoonótico del gusano barrenador y la necesidad de abordarlo como un problema de salud pública y no solo pecuaria.

Desde la óptica gubernamental, el balance operativo muestra avances relevantes. Las autoridades federales aseguran que, tras un periodo inicial de crecimiento acelerado, las acciones de inspección, tratamiento, restricciones a la movilización de animales y barridos sanitarios han permitido estabilizar la situación epidemiológica. La concentración de prácticamente la totalidad de los casos en el sur-sureste es presentada como evidencia de que las barreras sanitarias han funcionado en el resto del país.

Sin embargo, el golpe económico ha sido severo. La presencia del gusano barrenador derivó en el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano, lo que provocó una caída superior al 76 por ciento en el valor de las exportaciones de ganado bovino entre enero y octubre de 2025, frente al mismo periodo del año anterior. La reducción de ingresos superó los mil millones de dólares, un impacto directo para productores y cadenas asociadas.

Ante este escenario, la estrategia de erradicación apunta a un fortalecimiento de la llamada frontera biológica. Para el primer semestre de 2026 se prevé la entrada en operación de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas, desarrollada con inversión conjunta de México y Estados Unidos. La instalación tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de moscas por semana, una herramienta clave para cortar el ciclo reproductivo del insecto.

La permanencia de Quintana Roo entre los estados con más casos activos confirma que el reto aún no está superado. Si bien los avances en contención son relevantes, la erradicación del gusano barrenador dependerá de la continuidad de las medidas sanitarias, del control estricto de la movilización ganadera y de la coordinación regional para evitar nuevos brotes que vuelvan a comprometer la producción y el comercio pecuario del país.

