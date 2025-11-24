Quintana Roo espera un fuerte incremento de turistas estadounidenses durante Thanksgiving

La temporada invernal en Quintana Roo se perfila con un importante incremento de visitantes, principalmente provenientes de Estados Unidos, aprovechando el periodo de Thanksgiving, una de las celebraciones más relevantes en aquel país y que históricamente impulsa los viajes al Caribe Mexicano.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto, explicó que, aunque recientemente se registró un ligero descenso en la llegada de turistas estadounidenses debido a factores económicos y coyunturales, las proyecciones para este invierno son altamente positivas.

“Estamos convencidos de que ese ligero descenso se revertirá. Esperamos a muchos turistas estadounidenses que estarán visitándonos, sobre todo en Thanksgiving, porque es una celebración que aprovechan mucho para viajar al Caribe Mexicano”, destacó Cueto.

El funcionario señaló que Quintana Roo mantiene una fuerte presencia promocional en Estados Unidos a través de campañas estratégicas, alianzas con touroperadores, agencias de viajes y medios especializados, consolidando así la preferencia del mercado estadounidense, considerado clave para la entidad.

Asimismo, el aumento de rutas aéreas estacionales desde Estados Unidos, así como de Canadá y Reino Unido, contribuirá a incrementar la afluencia hacia los principales destinos turísticos del estado, como Cancún, Cozumel y Tulum. Actualmente, los aeropuertos de Quintana Roo registran fines de semana con hasta 600 operaciones aéreas diarias, cifra que seguirá en aumento a medida que avance la temporada.

El secretario destacó que el reciente fin de semana largo dejó más de 500 mil visitantes y un aumento del 10% en la ocupación hotelera, confirmando la tendencia ascendente hacia fin de año. Para diciembre, se prevé que la ocupación general supere el 80%, con algunos destinos alcanzando picos de hasta 95% en días específicos.

Con estas cifras, Quintana Roo se consolida como un destino turístico prioritario para visitantes internacionales, especialmente durante la temporada invernal, ofreciendo playas, cultura y experiencias de clase mundial que continúan atrayendo a turistas de todo el mundo.