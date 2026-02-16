Quintana Roo va por el Mundial 2026: Cancún, Playa del Carmen y Chetumal buscan su propio Fan Fest FIFA

Quintana Roo quiere jugar su propio partido en el Mundial 2026. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) negocia con Televisa la posibilidad de organizar eventos oficiales avalados por la FIFA en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, con la intención de que la entidad no quede al margen de la mayor fiesta futbolística del planeta.

La apuesta no es menor. Aunque México será uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, no todas las ciudades tendrán partidos. Por ello, el CPTQ busca que el estado cuente con más de un espacio autorizado para transmitir los encuentros y ofrecer una experiencia oficial a residentes y visitantes durante el mes que dure la Copa del Mundo.

Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ, confirmó que las conversaciones se desarrollan con la televisora que posee los derechos de transmisión en el país, con el objetivo de ampliar la presencia del evento más allá de Cancún. La intención es que Playa del Carmen y Chetumal también puedan sumarse como sedes de actividades mundialistas, lo que abriría una ventana estratégica para diversificar la derrama económica.

El esquema que se analiza contempla distintas figuras reconocidas por la FIFA. El llamado FIFA Fan Fest está reservado para ciudades sede de partidos; sin embargo, existe la modalidad Fan Fest Domestic, diseñada para extender la experiencia oficial a otras localidades dentro de los países anfitriones que no cuentan con estadios mundialistas. Es ahí donde Quintana Roo busca encajar.

Además, se evalúa la posibilidad de organizar espacios de Public Viewing, es decir, zonas de transmisión pública que deben operar durante todo el mes del torneo. Estos puntos no sólo proyectan los partidos en pantallas gigantes, sino que generan dinámicas culturales, gastronómicas y de entretenimiento que convierten el futbol en una plataforma de promoción turística.

El propio sitio oficial del Mundial 2026 establece que el FIFA Fan Festival será un componente central del torneo, con transmisiones en vivo, conciertos, actividades culturales y oferta gastronómica local. Para la edición que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, se prevé un modelo descentralizado que prioriza la experiencia del visitante y la integración tecnológica.

Ese modelo incluye el uso de aplicaciones móviles, códigos QR y experiencias inmersivas que conectan a los aficionados con dinámicas digitales y contenido exclusivo. Para destinos como Cancún o la Riviera Maya, esto representa una oportunidad para capitalizar el flujo internacional de turistas y proyectar su marca más allá del turismo tradicional de sol y playa.

La estrategia del CPTQ apunta a que el Mundial no sea un evento lejano que se vea únicamente por televisión, sino una plataforma activa de promoción territorial. Si las negociaciones prosperan, Quintana Roo podría convertirse en uno de los estados con mayor presencia paralela durante la Copa del Mundo 2026, aun sin albergar partidos oficiales.

