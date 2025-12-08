Quintanilla, dueño de la empresa TUM, es detenido en California

El empresario mexicano Mauricio Quintanilla, propietario de Transportes Unidos Mexicanos (TUM), fue detenido en California por autoridades migratorias estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses aún no han dado a conocer de forma pública los cargos que motivaron su arresto ni si enfrenta un procedimiento de deportación o posible extradición.

El trasfondo de la detención del empresario está ligado a su historial judicial en México, según diversos medios, Quintanilla contaba con al menos seis órdenes de aprehensión pendientes, por acusaciones que incluyen falsedad en declaraciones, posibles irregularidades fiscales, disputas mercantiles y señalamientos relacionados con otra de sus empresas, Energía del Valle de México (EVM).

Quintanilla Hernández permanece recluido en el centro de detención migratoria de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), en Adelanto, California, un penal con capacidad para cerca de 1 940 personas, que ofrece servicios como atención médica, biblioteca y lavandería.

Además, algunas versiones indican que en el momento de su detención en Estados Unidos se le habría encontrado en posesión de sustancias ilícitas, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente.

Pese a su arresto, las empresas del grupo, incluido TUM, aparentemente conservan contratos vigentes con dependencias gubernamentales en México, lo que evidencia la magnitud de sus operaciones y el posible impacto económico y logístico de su caída.

La detención de Quintanilla pone bajo el foco la relación entre grandes consorcios logísticos y contratos públicos, al tiempo que reaviva cuestionamientos sobre presunta impunidad, estructuración societaria compleja y posibles delitos fiscales o administrativos.

Por ahora, ni Quintanilla, quien al parecer buscaba un refugio en Estados Unidos tras ser señalado judicialmente en México, ni sus empresas han emitido declaración pública sobre su detención. El curso legal de este caso aún está por definirse, lo que mantiene en vilo a sus socios, acreedores y las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses.