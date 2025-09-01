Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Espectáculos

¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2025? Conoce al quinto eliminado

La quinta gala de La Casa de los Famosos estuvo llena de choques; descubre quién fue el eliminado por decisión del público.
Andrea Villarreal
31 agosto, 2025
Foto: La Casa de los Famosos México

La quinta gala de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de tensión, estrategias y confrontaciones. Tras una noche de posicionamientos y sinceramientos, el público decidió que Mariana Botas se convirtiera en la quinta eliminada de la temporada.

Los nominados de la semana

En la placa estuvieron: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo De Nigris, Mariana Botas, Aarón Mercury, Abelito y Dalílah Polanco. El robo de salvación dejó a Shiky como protagonista, quien decidió salvar a Facundo, reduciendo así la lista de nominados a siete.

Confrontaciones en el posicionamiento

En los posicionamientos, los famosos expusieron sus razones frente a frente y los momentos más tensos llegaron con acusaciones directas:

  • Facundo se posicionó frente a Alexis Ayala, acusándolo de ser agresivo y de mal influenciar a su grupo; Alexis le respondió que lo único que tiene es “un corazón fuerte de león”.

  • Mariana Botas le dijo a Alexis que no permitirá más faltas de respeto hacia ella.

  • Aarón Mercury señaló a Dalílah Polanco por fingir tranquilidad dentro de la casa; ella replicó que espera que él aprenda a ser auténtico.

  • Mar Contreras le reclamó a Dalílah por su comportamiento “estridente” y falta de apertura para conocer a nuevas personas.

  • Guana se posicionó frente a Mar, acusándola de comentarios hirientes; ella le respondió que “lo que te choca, te checa”.

  • Aldo de Nigris cuestionó a Dalílah por reprimir sus emociones y le pidió mostrarse como realmente es.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2025?

Galilea Montijo fue revelando los nombres de los salvados: primero Dalílah Polanco, luego Mar Contreras, más tarde Alexis Ayala y Aldo De Nigris regresaron a la casa. Al final, la decisión del público fue contundente: Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del reality show.

