¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2025? Conoce al quinto eliminado

La quinta gala de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de tensión, estrategias y confrontaciones. Tras una noche de posicionamientos y sinceramientos, el público decidió que Mariana Botas se convirtiera en la quinta eliminada de la temporada.

Los nominados de la semana

En la placa estuvieron: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo De Nigris, Mariana Botas, Aarón Mercury, Abelito y Dalílah Polanco. El robo de salvación dejó a Shiky como protagonista, quien decidió salvar a Facundo, reduciendo así la lista de nominados a siete.

Confrontaciones en el posicionamiento

En los posicionamientos, los famosos expusieron sus razones frente a frente y los momentos más tensos llegaron con acusaciones directas:

Facundo se posicionó frente a Alexis Ayala , acusándolo de ser agresivo y de mal influenciar a su grupo; Alexis le respondió que lo único que tiene es "un corazón fuerte de león".

Mariana Botas le dijo a Alexis que no permitirá más faltas de respeto hacia ella.

Aarón Mercury señaló a Dalílah Polanco por fingir tranquilidad dentro de la casa; ella replicó que espera que él aprenda a ser auténtico.

Mar Contreras le reclamó a Dalílah por su comportamiento “estridente” y falta de apertura para conocer a nuevas personas.

Guana se posicionó frente a Mar, acusándola de comentarios hirientes; ella le respondió que “lo que te choca, te checa”.

Aldo de Nigris cuestionó a Dalílah por reprimir sus emociones y le pidió mostrarse como realmente es.



¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2025?

Galilea Montijo fue revelando los nombres de los salvados: primero Dalílah Polanco, luego Mar Contreras, más tarde Alexis Ayala y Aldo De Nigris regresaron a la casa. Al final, la decisión del público fue contundente: Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del reality show.