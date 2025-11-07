Milena Quiroga impulsa convivencia familiar con nueva área infantil en el CDM “El Piojillo”

En un paso más hacia la consolidación del Centro Deportivo Municipal El Piojillo como el espacio recreativo más completo del estado, la alcaldesa Milena Quiroga Romero encabezó la inauguración de una nueva área de juegos infantiles destinada a niñas y niños que acompañan a sus familias durante las actividades deportivas.

La presidenta municipal destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia y ofrecer un lugar seguro donde las y los menores puedan divertirse mientras sus familiares practican deporte.

“Quisimos sumar un equipamiento más, que son estos juegos infantiles, para todas las niñas y los niños más pequeños. Ahora en ‘El Piojillo’ hay un espacio donde también pueden venir a jugar, aparte de entrenar, porque es un espacio seguro para todas y todos”, expresó.

El Centro Deportivo Municipal El Piojillo cuenta actualmente con campos de béisbol y sóftbol, canchas de tenis, fútbol y básquetbol, además de un parque de patinaje, biblioteca infantil y área de usos múltiples.

La alcaldesa subrayó que este recinto se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad paceña:

“Además de que pusimos los campos, tenemos clases de robótica y vamos a instalar un bebedero. Así seguimos complementándolo para que sea un lugar todavía con más actividades para toda la familia”, puntualizó.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de La Paz reafirma su compromiso con el bienestar social, la educación y la inclusión de las infancias dentro de los espacios públicos.