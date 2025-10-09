Refuerza Milena Quiroga labores de limpieza en La Paz con entrega de uniformes al personal de Sustentabilidad

Con una inversión total de 886 mil 793 pesos, el Ayuntamiento de La Paz dotó de nuevos uniformes a las y los trabajadores de la Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos, quienes realizan diariamente labores esenciales de limpieza en colonias y espacios públicos del municipio.

El acto se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal y fue encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, quien reconoció la labor y compromiso del personal operativo y administrativo.

“Les quiero agradecer de todo corazón su paciencia, trabajo y respaldo, y lo que han hecho por La Paz. Ustedes le han dado la imagen que tiene ahora; con su compromiso garantizan limpieza y salud en nuestras colonias”, expresó Quiroga Romero.

Se anunció que para el 2026 se comprarán nuevos camiones de recolección y se crearán estaciones de transferencia

Durante la ceremonia se entregaron 238 camisas, 227 pantalones, 221 botas, 109 camisas adicionales, 12 chalecos y 10 overoles, distribuidos entre trabajadores de recolección doméstica, parque vehicular, inspectores y choferes.

La presidenta municipal anunció además que en 2026 se adquirirán nuevos camiones de recolección, así como la creación de una estación de transferencia, la cual permitirá reducir los tiempos de traslado hacia el relleno sanitario y optimizar los costos operativos.

El director de Sustentabilidad y Manejo de Residuos, Daniel Cabral Ramírez, agradeció el respaldo constante del gobierno municipal y destacó el compromiso de quienes mantienen en óptimas condiciones los distintos sectores de la ciudad.

“Agradezco a la Alcaldesa por su constante y comprometido apoyo a este gran equipo, al reconocer el gran trabajo que realizan las y los compañeros de recolección todos los días con la finalidad de mantener en las mejores condiciones todos los sectores de la ciudad” expresó Cabral.

En el evento estuvieron presentes los diputados locales Erick Agúndez Cervantes, Karina Olivas Parra y Sergio Polanco, así como el regidor Javier Bustos, el líder sindical Alejandro Solache Rivera, el delegado sindical Antonio Casillas e integrantes del Cabildo paceño.