Milena Quiroga fortalece la convivencia en Los Planes y anuncia más mejoras en espacios públicos

En un ambiente festivo y con una amplia participación de familias de Agua Amarga, El Ancón, Juan Domínguez Cota y comunidades aledañas, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó la posada infantil celebrada en la delegación de Los Planes, donde reafirmó su compromiso de seguir consolidando mejoras en espacios comunitarios en Los Planes.

LEE MÁS: Volcadura en El Centenario deja dos lesionados tras choque entre patrulla y vehículo particular

Durante el evento, realizado en el campo de béisbol recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento, la alcaldesa recordó que esta obra forma parte de las acciones para fortalecer la vida comunitaria y brindar espacios dignos para la niñez y las familias de la zona rural.

Quiroga Romero destacó el trabajo coordinado con el delegado de Los Planes, José Ibarra, y reiteró que su administración mantendrá el rumbo para mejorar los servicios y la infraestructura pública.

“Todo lo que hacemos es para el beneficio de la comunidad […] Ya hicimos el campo, estamos haciendo los trabajos de agua, vamos a seguir con la planta de tratamiento y seguiremos apoyando[..] a toda la comunidad de Los Planes”, expresó

A la celebración también asistió el titular de FONMAR, Martín Inzunza Tamayo, quien se sumó a las dinámicas recreativas y participó en la tradicional rifa de regalos, refrendando el respaldo institucional hacia las familias de la región.

La posada reunió a decenas de niñas, niños y padres de familia que disfrutaron de música, concursos, dinámicas recreativas y el espectáculo del payaso Toy.

LEE MÁS: Adulto mayor sufre caída en restaurante de La Paz y es hospitalizado

Además, se llevaron a cabo rifas de bicicletas, patinetas, scooters y juegos de mesa, marcando así el inicio de las actividades navideñas en la zona rural.

Las familias también participaron en los tradicionales cánticos y solicitud de posada, creando un ambiente de convivencia y unidad comunitaria.