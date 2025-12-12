Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Diciembre, 2025
Milena Quiroga refuerza la colaboración entre gobierno y sector empresarial para mejorar servicios urbanos
La Paz

Milena Quiroga refuerza la colaboración entre gobierno y sector empresarial para mejorar servicios urbanos

La alcaldesa Milena Quiroga consolidó acuerdos que fortalecen la colaboración entre gobierno y sector empresarial en La Paz, enfocada en proyectos de desarrollo y servicios
Demis Salina
12 diciembre, 2025
0
17

Foto: Ayuntamiento La Paz

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, sostuvo un encuentro con representantes de diversas cámaras empresariales con el objetivo de estrechar la colaboración institucional y revisar avances en los proyectos conjuntos que actualmente se desarrollan en la capital sudcaliforniana.

Durante la reunión, la alcaldesa subrayó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada es clave para promover un crecimiento ordenado.

“La Paz crece con orden cuando gobierno y sector empresarial caminamos en la misma dirección y sumamos esfuerzos para construir soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

Quiroga Romero refrendó también el compromiso del Ayuntamiento para impulsar políticas de inversión, creación de empleo y desarrollo equilibrado, enfocadas en fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de las familias paceñas.

Por su parte, los representantes empresariales reconocieron la apertura del Gobierno Municipal y manifestaron su disposición para continuar colaborando en proyectos relacionados con

  • Infraestructura,
  • Movilidad,
  • Promoción económica,
  • Mejora regulatoria y 
  • Fortalecimiento de servicios urbanos.

Estas acciones, señalaron, son determinantes para consolidar un entorno más competitivo y eficiente para la ciudad.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció la participación activa de las organizaciones empresariales, destacando que La Paz avanza gracias al trabajo coordinado entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, eje fundamental de su administración.

