Milena Quiroga refuerza la colaboración entre gobierno y sector empresarial para mejorar servicios urbanos

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, sostuvo un encuentro con representantes de diversas cámaras empresariales con el objetivo de estrechar la colaboración institucional y revisar avances en los proyectos conjuntos que actualmente se desarrollan en la capital sudcaliforniana.

LEE MÁS: Ayuntamiento impulsa la liberación de acceso a playas en La Paz tras retiro de portón en Cerritos

Durante la reunión, la alcaldesa subrayó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada es clave para promover un crecimiento ordenado.

“La Paz crece con orden cuando gobierno y sector empresarial caminamos en la misma dirección y sumamos esfuerzos para construir soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

Quiroga Romero refrendó también el compromiso del Ayuntamiento para impulsar políticas de inversión, creación de empleo y desarrollo equilibrado, enfocadas en fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de las familias paceñas.

Por su parte, los representantes empresariales reconocieron la apertura del Gobierno Municipal y manifestaron su disposición para continuar colaborando en proyectos relacionados con

Infraestructura,

Movilidad,

Promoción económica,

Mejora regulatoria y

Fortalecimiento de servicios urbanos.

Estas acciones, señalaron, son determinantes para consolidar un entorno más competitivo y eficiente para la ciudad.

LEE MÁS: Carnaval La Paz el IMM lanzan convocatoria artística

Finalmente, la presidenta municipal agradeció la participación activa de las organizaciones empresariales, destacando que La Paz avanza gracias al trabajo coordinado entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, eje fundamental de su administración.