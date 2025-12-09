Milena Quiroga entrega techumbre en la colonia Rinconada y celebra posadas con familias paceñas

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, acudió a las colonias Guadalupe Victoria y Rinconada Lázaro Cárdenas para encabezar las tradicionales posadas navideñas organizadas por el Ayuntamiento.

Durante su visita a La Rinconada, la alcaldesa inauguró la nueva techumbre de la cancha del parque, una obra solicitada por los propios habitantes y aprobada por el Cabildo dentro del presupuesto municipal.

LEE MÁS: Revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos antes de estallar en Coahuayana

Quiroga Romero recordó que, en una visita previa, las y los vecinos habían planteado la necesidad de contar con una estructura que protegiera a niñas, niños y jóvenes durante la práctica deportiva.

“Era una de las metas que teníamos y antes de que terminara el año pudiéramos concluir la techumbre de la cancha, así que prueba superada”, expresó la alcaldesa al entregar la obra.

La presidenta municipal destacó que la nueva techumbre no solo mejora la seguridad y comodidad de quienes utilizan el parque, sino que fortalece el uso del espacio público como punto de encuentro y convivencia familiar.

Adelantó además que el Ayuntamiento abrirá una nueva clase Impulso, enfocada en el desarrollo deportivo para niñas, niños y jóvenes, la cual se sumará a las actividades ya disponibles como costura y zumba.

Acompañada por la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro, y por el director general de la institución, Luis Alberto Ceseña Romero, así como diputados y miembros del Cabildo.

LEE MÁS: La Paz fortalece apoyo a 125 madres estudiantes con becas y talleres para su desarrollo integral

La alcaldesa convivió con decenas de familias en un ambiente festivo que incluyó espectáculo de payasos, rifas, entrega de dulces y actividades recreativas para todas las edades.

Las celebraciones cerraron con un mensaje de Quiroga Romero, quien deseó felices fiestas a las familias paceñas e invitó a mantener la armonía vecinal y disfrutar de la convivencia comunitaria durante la temporada decembrina.