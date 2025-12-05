Ayuntamiento de La Paz refuerza garantías y prestaciones del ISSSTE para proteger derechos laborales municipales

Durante el arranque de la jornada de servicios y atención a derechohabientes organizada por la delegación estatal del ISSSTE, la alcaldesa Milena Quiroga Romero reafirmó que el Ayuntamiento de La Paz cumple y garantiza las prestaciones de su personal, acción que calificó como un acto de justicia y un compromiso firme con los derechos laborales de los trabajadores municipales.

LEE MÁS: La Paz convoca a la ciudadanía a participar en la Mega Jornada de Acopio Más que Reciclar este 6 de diciembre

La presidenta municipal agradeció la presencia del subdelegado de Administración Arturo Alberto Morell Barragán; del subdelegado de Prestaciones del ISSSTE, Jesús Flores; de Alfredo Ruiz, jefe de la Unidad de Atención; y de los dirigentes sindicales Marco Cota y Alejandro Solache, con quienes sostuvo un diálogo abierto sobre la seguridad social y las necesidades de la plantilla municipal.

Asimismo, Quiroga señaló que su administración ha tenido que asumir no solo los compromisos heredados por gobiernos anteriores, sino también corregir omisiones que afectaron directamente a la base trabajadora.

“Es un esfuerzo mayor y lo hacemos por el bienestar de nuestros trabajadores, es un derecho de ustedes que no tienen la culpa que otras administraciones fallaron, pero nosotros estamos con toda la disposición de poder sacar adelante estos compromisos”, aseguró.

La alcaldesa también reconoció al ISSSTE por trasladar sus servicios a Palacio Municipal y acercar atención directa a los derechohabientes, destacando la labor del director general Martín Batres, a quien calificó como un aliado fundamental para garantizar que los derechos laborales de los trabajadores municipales se cumplan sin obstáculos.

En este encuentro participaron todas las áreas operativas de la delegación, instalando módulos de asesoría en vivienda, prestaciones económicas, préstamos personales, FOVISSSTE, pensiones y otros servicios prioritarios para la base trabajadora.

Quiroga reiteró que estas audiencias permiten que la plantilla municipal comprenda con mayor claridad sus procesos, trámites y prestaciones, fortaleciendo una cultura administrativa basada en la certidumbre laboral y la cercanía institucional.