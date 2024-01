Quitarán los contenedores de basura de las playas de La Paz

Los contenedores de basuras en las playas, en el municipio de La Paz, serán retirados debido a que las y los visitantes tiran tantos desechos que se rebasa la capacidad máxima de los botes. Esto provoca que los residuos queden esparcidos alrededor de los botes, lo que genera contaminación, malos olores y daña la imagen de las playas.

Lo anterior fue anunciado por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, quien señaló que dentro de los programas de limpieza la intención es que poco a poco disminuyan los residuos dentro de las costas paceñas. Por ello, solicitan a los visitantes que regresen a sus hogares con su basura.

“Vamos a quitar los contenedores porque de hecho es parte del programa. Entre más depósitos de basura pongamos en las playas más basura se va a generar, si ustedes ven en Balandra no hay ni un solo contenedor precisamente por eso, diario se generaban toneladas y toneladas de basura. Lo que nosotros queremos propiciar es que si alguien va a la playa y lleva su basura, se la lleve de regreso y la tire en su casa”.

La presidenta municipal agregó entablará pláticas con la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) La Paz para reglamentar los usos y permisos dentro de las playas, especialmente ahora que se ha convertido en un punto de interés para personas que viajan en casas rodante. Asimismo, tras las denuncias que dejan heces fecales en los contenedores de playas como Pichilingue, recalcó que estos no son para que depositen residuos humanos.

“Es complicado dar el servicio de recolección de basura a los contenedores y más aún vigilar que se les dé un buen uso, precisamente es lo que no queremos que pongan deshechos humanos ahí no […] de hecho vamos a tener una plática, voy a platicar con ZOFEMAT para buscar tener un acercamiento con ellos y decirles qué está permitido y qué está prohibido porque eso definitivamente no lo podemos permitir”.