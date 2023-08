“No le quiten su dinero a mi Wendy”, le dice Andrea Legarreta a Poncho de Nigris y Sergio Mayer

Andrea Legarreta lanzó un contundente comentario contra Sergio Mayer y Poncho de Nigris durante el programa “Hoy”, donde les pidió enfocarse en el trabajo para no quitarle su premio a Wendy, la ganadora del reality show “La Casa de los Famosos México”.

Esto surgió porque días atrás, en los últimos días del programa, los integrantes del Team Infierno acordaron repartirse el premio de cuatro millones de pesos entre todos, independientemente de quien ganara. Inclusive la misma Wendy aseguró que estaría dispuesta a ayudar a sus compañeros en caso de ganar.

Sin embargo, los planes no les salieron como lo esperaban, ya que el domingo, fue la misma Galilea Montijo quien les reiteró a los participantes que el premio era individual e intransferible, por lo tanto, no podría ser repartido.

Esto llevó a una ola masiva de críticas contra los dos participantes, ya que diversos usuarios los señalaron de interesados y aprovechados. La discusión surgió porque para mucha gente, Sergio y Poncho ya sabían que no serían los ganadores. Incluso hay quienes opinan que utilizaron el carisma de Wendy para llegar a la final.

Pero fue durante el programa de Televisa que tanto Paul Stanley como la exesposa de Erick Rubín se lanzaron en contra de Mayer y De Nigris, expresando su molestia por el hecho de que la integrante de Las Perdidas tendría que repartir su dinero.

Posteriormente, en presencia de los finalistas, Poncho manifestó su deseo de seguir generando dinero y fue ahí donde Legarreta aprovechó para lanzar el tajante mensaje.

Ante esto, Poncho visiblemente incómodo, intentó defenderse asegurando que todos se trató de un mal entendido y que en realidad no quiere el dinero, incluso hasta la misma influencer salió en defensa de su excompañero.

“Esa es otra cosa, se malinterpretaron muchas cosas, yo con Wendy hablé, ojalá lo saquen. Se manejaron otras cosas, que si aprovechados. Le dije a mí no me des dinero y ya, porque yo sentí que la gente lo pudo haber tomado a mal. Ella se lo ganó”, expresó Poncho.

“Tú me hablaste el domingo en la mañana y me dijiste que si yo ganaba, tú estabas seguro de que yo iba a ganar y me dijiste ‘yo no quiero que repartamos nada, es tu premio'”, dijo Wendy.