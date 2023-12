Rachel McAdams explica por qué no estuvo en el reencuentro de ‘Chicas Pesadas’

Si te preguntabas por qué no viste a Rachel McAdams en el reencuentro de ‘Chicas Pesadas’, aquí te contamos. Resulta que hace poco se hizo viral un comercial para una tienda de autoservicio famosa, donde aparecieron Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Pero la actriz que le dio vida a Regina George brilló por su ausencia.

En una entrevista con Variety, McAdams aclaró que no está cerrada a la idea de revivir al personaje que la catapultó a la fama, pero no le entusiasmó la idea de hacer un comercial.

“Nunca he hecho comerciales y simplemente no sentía que fuera lo mío”, mencionó.

Además, aclaró que le gustaría ser parte de un reencuentro de las Plásticas en el futuro, pero que en esta ocasión se enteró del proyecto cuando ya era demasiado tarde. Aunque no lamentó no haber participado, pero eso no evitó que sus excompañeras de reparto la extrañaran.

“Siempre me encantará ser parte de una reunión de ‘Mean Girls’ y pasar el rato con mis Plásticas, pero sí, lo descubrí muy tarde”, confesó.

Rachel también reveló que no formará parte del próximo musical que se estrenará en 2024 debido a varios problemas, sin dar más detalles, aunque se especula que pudieron estar relacionados con temas creativos. A pesar de esto, expresó su entusiasmo por ver el resultado final.

Parece que la conexión entre las Plásticas sigue viva, ¡pero por ahora no veremos a Regina por un largo tiempo!