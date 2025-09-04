Radiante FM 89.1 celebra 7 años al aire transformando la forma de hacer radio en Los Cabos

Con una propuesta fresca, juvenil e informativa, Radiante FM 89.1 celebra siete años al aire posicionándose como una de las emisoras más influyentes de Los Cabos. Fundada el 3 de septiembre de 2018, la estación marcó un antes y un después en la forma de hacer radio en el destino turístico.

Desde sus primeras transmisiones, Radiante FM apostó por un formato dinámico y cercano, que mezcla música actual, contenidos de interés local y noticias confiables, conectando con públicos de todas las edades.

🗣️ “Agradecerte a ti que todas las mañanas decides encender el radio, que nos llevas contigo desde tu computadora o celular. A pesar de los retos tecnológicos, sigues eligiendo la radio para informarte y acompañarte,” expresó Juan Carlos Díaz, director general de la estación.

🎧 Contenido local, entretenimiento y periodismo de calidad

Además de su programación musical y estilo fresco, Radiante FM 89.1 ha fortalecido su identidad a través de alianzas con medios informativos como CPS Noticias, ofreciendo espacios de análisis, noticias locales y regionales, manteniendo informada a su audiencia con un enfoque profesional y objetivo.

En un entorno donde predominan las redes sociales y las plataformas de streaming, la emisora ha sabido evolucionar sin perder la esencia de la radio tradicional, manteniéndose relevante en la era digital.

🌐 Presencia multiplataforma y conexión comunitaria

Radiante FM también ha crecido en el entorno digital, transmitiendo en vivo por internet y manteniendo una presencia activa en redes sociales, lo que ha ampliado su alcance a nuevos públicos, dentro y fuera de Los Cabos.

Con una comunidad leal de radioescuchas, la estación ha logrado convertirse en un espacio de compañía, información y entretenimiento, reafirmando su compromiso con la cultura local, la participación ciudadana y la innovación radial.

