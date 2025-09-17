Radiante FM entrega útiles escolares en la primaria Fernando Jordán Juárez de La Paz

Radiante FM entregó útiles escolares en la primaria Fernando Jordán Juárez, ubicada en la colonia Vicente Guerrero de La Paz, Baja California Sur. La actividad benefició a alumnos de tercer grado en el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

En la dinámica participaron maestros, voluntarios de Radiante FM y CPS Noticias. Los pequeños recibieron con gran emoción los materiales, que representan un apoyo directo para continuar con sus estudios.

Padres y docentes agradecieron la iniciativa. Coincidieron en que este tipo de apoyos aligeran la carga económica del regreso a clases.

El maestro Iván Alonso quien colaboró para la entrega de estos regalos, nos indica que es algo muy bonito para el como docente, ya que muchos niños no cuentan con sus útiles escolares o no tienen el acceso que muchos otros niños si tienen.

Se entrevistó a dos mamás de los alumnos que recibieron útiles. Ellas agradecieron el apoyo de Radiante FM y comentaron que ver las sonrisas de sus hijos les brinda gran satisfacción.

En este inicio de ciclo escolar 2025-2026 nos confirma el maestro que es muy difícil para los padres de familia ingresar a sus hijos con sus útiles escolares o no los tienen completo y confirma que este apoyo por parte de Radiante les da “una ventaja”