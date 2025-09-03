Radiohead anuncia gira tras siete años de inactividad, ¿llegará a México?

La icónica banda británica de rock alternativo, Radiohead, ha provocado gran expectación al anunciar su primer tour en siete años para 2025. Este esperado regreso a los escenarios ya es oficial y ha generado un revuelo significativo entre sus seguidores globales.

Si bien el entusiasmo es palpable, la pregunta clave para los aficionados en México es si la banda incluirá el país en su itinerario. Por ahora, el tour de 2025 no contempla fechas en territorio mexicano.

Sin embargo, información de fuentes cercanas a la banda sugiere que una segunda serie de conciertos, que podría abarcar Norteamérica y Latinoamérica, es una posibilidad real.

¿Radiohead en México?

A pesar de la agenda europea ya definida, Radiohead dejó abierta la posibilidad de futuras extensiones del tour al finalizar su anuncio.

“Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto”, afirmaron

Esta declaración ha avivado las expectativas de una expansión que podría incluir conciertos en Norteamérica, Latinoamérica e incluso Asia. No obstante, los seguidores mexicanos deben tener paciencia, pues si la banda llega al país, se anticipa que no sucedería en 2025, sino hasta 2026.

Fechas y lugares de la gira europea

Las fechas iniciales del tour 2025 de Radiohead se centran exclusivamente en Europa, programadas para noviembre y diciembre. Los conciertos confirmados son los siguientes:

Noviembre :

– 4, 5, 7 y 8 en la Movistar Arena de Madrid, España.

– 14, 15, 17 y 18 en Unipol Arena de Bolonia, Italia.

– 21, 22, 24 y 25 en The O2 de Londres, Reino Unido.

Diciembre :

– 1, 2, 4 y 5 en la Royal Arena de Copenhague, Dinamarca.

– 8, 9, 11 y 12 en la Uber Arena de Berlín, Aleman.

Aunque México no figura en este itinerario inicial, la esperanza de una segunda fase del tour, mantiene a los fans anticipación los próximos anuncios oficiales de la banda para confirmar su posible llegada.