Confirma FMF Rafael Márquez dirigirá al Tri al terminar el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que Rafael Márquez será el próximo director técnico de la selección mexicana una vez concluido el Campeonato Mundial 2026, como parte del proyecto de continuidad que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trazó rumbo al proceso rumbo a 2030. La institución reiteró que no habrá cambios anticipados y que la transición se mantendrá conforme a lo estipulado.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, señaló que este movimiento ya estaba contemplado en el contrato del exjugador, quien actualmente funge como asistente técnico de Javier Aguirre. El directivo explicó que el entrenador permanecerá en su puesto hasta finalizar la Copa del Mundo, sin que se contemple relevo previo.

La FMF indicó que, tras el Mundial, Rafael Márquez tomará el control del Tricolor para encabezar un proyecto de largo plazo, enfocado en fortalecer la formación de talento joven y dar estabilidad al trabajo metodológico dentro del representativo nacional.

En días recientes circularon versiones que colocaban al exdefensa como candidato para regresar a la Liga MX o incluso rumores que mencionaban a Antonio Mohamed como posible entrenador del Tri. Sin embargo, la federación descartó cualquier cambio en la planificación vigente.

Por ahora, Javier Aguirre continuará al frente de la selección mexicana, acompañado por Rafael Márquez como parte del cuerpo técnico. Ambos se enfocarán en la preparación del conjunto nacional rumbo al Campeonato Mundial 2026, en el que México fungirá como país anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

La planificación del combinado nacional incluirá partidos internacionales ante selecciones como Portugal, Bélgica y Argentina, además de otros encuentros aún en análisis. La FMF adelantó que estos duelos buscan elevar el nivel competitivo del equipo antes de la justa mundialista.

La FMF subrayó que la siguiente meta importante será el Mundial de 2030, torneo en el que Rafael Márquez ya se desempeñará como director técnico absoluto del Tricolor, etapa que marcará una nueva era para la selección mexicana.