Rafael Nadal elige Cozumel para su hotel de lujo Zel by Meliá

La isla de Cozumel se consolida como uno de los nuevos polos de inversión hotelera de alto perfil tras confirmarse la apertura de un hotel Zel, la marca que Rafa Nadal desarrolla en sociedad con Meliá. El proyecto forma parte de un ambicioso plan de expansión internacional que tendrá en México una de sus plazas estratégicas durante 2026.

La confirmación llegó desde la cúpula de Meliá Hotels International, donde su presidente, Gabriel Escarrer, detalló que la marca Zel abrirá cuatro nuevos establecimientos ese año. Entre ellos destacan Zel Gran Vía, en Madrid, como el primer hotel urbano de la enseña; Zel Fuerteventura, Zel Creta, en Grecia, y Zel Cozumel, que marcará el desembarco de la marca en el Caribe mexicano.

La elección de Cozumel no es casual. La isla mantiene una posición privilegiada dentro del turismo internacional gracias a su conectividad aérea, su liderazgo en turismo de buceo y su perfil de destino exclusivo, factores que encajan con el concepto de Zel, una marca enfocada en bienestar, estilo de vida mediterráneo y experiencias de alto valor añadido.

Para Meliá, la apertura en Cozumel refuerza su peso en el Caribe, región donde ya es una de las cadenas con mayor número de habitaciones. Su liderazgo se explica, en gran medida, por su amplia presencia en Cuba, aunque también compite de forma directa con gigantes como Hyatt Inclusive Collection y Riu, estas últimas con una fuerte concentración en Cancún y la Riviera Maya.

El proyecto también confirma el papel de Rafa Nadal como empresario más allá del deporte. Considerado el tenista con mayor palmarés de la historia, Nadal ha construido en los últimos años un portafolio hotelero sólido, con inversiones relevantes en destinos turísticos de alto nivel, particularmente en el Caribe mexicano.

En el caso específico de Cozumel, el vínculo del exnúmero uno del mundo con la isla no es nuevo. Nadal ya cuenta con dos activos turísticos en este destino, lo que refuerza su apuesta de largo plazo por un mercado que combina estabilidad, demanda internacional y potencial de crecimiento en segmentos premium.

Además de su alianza con Meliá a través de Zel, Nadal mantiene asociaciones estratégicas en otros puntos del Caribe. En Cancún, por ejemplo, participa en proyectos hoteleros junto a Palladium Hotel Group, propiedad del empresario Abel Matutes, uno de los actores más relevantes del turismo en España y México.

La llegada de Zel a Cozumel se inscribe en una tendencia más amplia de reposicionamiento del Caribe mexicano hacia productos de mayor sofisticación, donde el turismo deportivo, el bienestar y las marcas asociadas a figuras globales se convierten en herramientas clave para atraer nuevos perfiles de viajeros.

