Sábado 16 de Agosto, 2025
Los Cabos

Raíz de Cuero: juventud que rescata las raíces sudcalifornianas

Raíz de Cuero, emprendimiento juvenil en Los Cabos, rescata la cultura sudcaliforniana con artesanías y creaciones de cuero.
Daniela Lara
16 agosto, 2025
Entre pinturas rupestres y artesanías de cuero, Raíz de Cuero une tradición y orgullo sudcaliforniano. Un emprendimiento que invita a no olvidar nuestras raíces.

IMG: Daniela Lara

En medio del bazar juvenil en San José del Cabo, destaca un espacio donde la historia de Baja California Sur se transforma en arte y tradición: Raíz de Cuero. Este emprendimiento de Erick Alegría Peralta busca rescatar y dar visibilidad a la cultura sudcaliforniana a través de artesanías y creaciones de cuero inspiradas en los pueblos originarios.

Inspiración en los pueblos originarios

Con piezas que evocan la herencia de los Pericúes, Cochimíes y Guaycuras, Erick y su abuelo Octavio Peralta plasman en pinturas, bolsas, calzado y objetos únicos la esencia de una tierra que, asegura, no debe perder sus raíces entre el crecimiento turístico y poblacional.

Un legado familiar convertido en emprendimiento

El origen de Raíz de Cuero está ligado a la familia y, en especial, al abuelo de Erick:

“El emprendimiento surgió por la parte de mi abuelo que lo empezó a hacerlo más como un hobbie. Una vez que se retiró, su pequeño taller se fue llenando de artesanías. Ahora surgió la posibilidad de entrar aquí a este mercado y le platiqué a mi abuelo si le interesaba exponer su arte, también para exponer la cultura local y ese orgullo de ser sudcaliforniano. Le pareció muy buena idea y por eso estamos apoyándolo. He intentado aprender con él para meter las manos a la producción”, expresó Erick.

Rescatar la cultura y consumir local

Originarios de la capital del estado, la familia reconoce la importancia del consumo local y la preservación de la cultura regional. Erick considera que el rápido desarrollo de Baja California Sur ha desplazado parte de su identidad, por lo que busca recordar que las raíces no deben olvidarse.

“Realmente sí es algo que me gustaría empujar e influir en que los jóvenes se empapen de la cultura local. Al ser un punto turístico muy grande, tanto nacional como internacional, y con tanta población de fuera, la cultura regional ha quedado apartada. Para mí es muy importante darle visibilidad para que la gente no se despegue de sus raíces”, agregó.

Raíz de Cuero, emprendimiento juvenil en Los Cabos, rescata la cultura sudcaliforniana con artesanías y creaciones de cuero.

IMG: Daniela Lara

Creaciones con historia y orgullo

Entre las piezas de Raíz de Cuero destacan pinturas inspiradas en el arte rupestre y paisajes endémicos, además de bolsas y calzado artesanal. Una de las creaciones más llamativas es un arco elaborado con palo de arco, pintado a mano y con agarraderas de cuero, que combina tradición y destreza artesanal.

Más que un negocio, Raíz de Cuero es una invitación a mirar hacia atrás y valorar la riqueza cultural de Baja California Sur, llevándola al presente con manos jóvenes que la transforman en arte y orgullo.

