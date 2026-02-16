Ramadán 2026: ayuno, fe y tradición en el mes sagrado del islam que inicia en febrero

El Ramadán está por comenzar y millones de musulmanes en el mundo se preparan para un mes de ayuno diario, oración y reflexión que marca el momento más sagrado del calendario islámico. Se prevé que este año inicie alrededor del 18 o 19 de febrero, dependiendo del avistamiento de la Luna creciente, elemento que determina el arranque del noveno mes del calendario lunar musulmán.

El calendario islámico no es fijo respecto a las estaciones, por lo que el Ramadán se desplaza cada año en el calendario gregoriano. Su inicio puede variar entre países y comunidades, ya que distintas autoridades religiosas confirman la fecha con base en la observación lunar o en cálculos astronómicos. Esa diferencia explica por qué el primer día puede no coincidir exactamente en todo el mundo.

Leer más: Latam suspende vuelos desde Lima a La Habana por crisis de combustible

El ayuno durante el Ramadán constituye uno de los cinco pilares del islam, junto con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a La Meca. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, los fieles se abstienen de ingerir alimentos y bebidas, incluso agua. La jornada concluye con el “iftar”, la comida nocturna con la que se rompe el ayuno, generalmente compartida en familia o comunidad.

La práctica no se limita a la abstinencia física. El mes está asociado a un incremento en la devoción, la lectura del Corán y la asistencia a oraciones colectivas en mezquitas. El ayuno se entiende como un acto de adoración y disciplina espiritual que fomenta el autocontrol, la gratitud y la empatía hacia quienes viven en condiciones de pobreza o carencia alimentaria.

Leer más: Quintana Roo va por el Mundial 2026: Cancún, Playa del Carmen y Chetumal buscan su propio Fan Fest FIFA

La caridad adquiere un papel central durante estas semanas. Muchas comunidades organizan la entrega de alimentos, distribuyen cajas con productos básicos o financian comidas gratuitas para personas necesitadas. Ofrecer iftar a otros es considerado un gesto de alto valor espiritual y social, que refuerza los lazos comunitarios.

La jornada de ayuno inicia antes del amanecer con el “suhoor”, una comida destinada a proporcionar energía e hidratación para el día. Existen exenciones para personas enfermas o en viaje; quienes no puedan cumplir temporalmente con el ayuno deben recuperar esos días más adelante. La norma combina rigor religioso con consideraciones prácticas de salud.

Leer más: Marco Rubio condiciona alivio a Cuba: apertura económica o más presión de Trump

El Ramadán también tiene una dimensión cultural diversa. Los musulmanes pertenecen a múltiples etnias y regiones, por lo que las tradiciones varían. En Egipto, por ejemplo, faroles coloridos adornan calles y hogares, mientras que el sonido del “mesaharati”, quien recorre los barrios tocando un tambor para despertar a los fieles antes del alba, forma parte del paisaje sonoro tradicional.

El mes concluye con el Eid al-Fitr, festividad que marca el fin del ayuno y se celebra con oraciones especiales y reuniones familiares. Este año, el inicio del Ramadán coincidirá aproximadamente con el Miércoles de Ceniza en el calendario cristiano, fecha que también simboliza ayuno y reflexión, aunque desde una tradición religiosa distinta.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO