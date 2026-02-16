Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Ramadán 2026: ayuno, fe y tradición en el mes sagrado del islam que inicia en febrero

Durante este periodo, los musulmanes practican un ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol, acompañado de mayor oración, lectura del Corán y actos de caridad
16 febrero, 2026
El Ramadán está por comenzar y millones de musulmanes en el mundo se preparan para un mes de ayuno diario, oración y reflexión que marca el momento más sagrado del calendario islámico. Se prevé que este año inicie alrededor del 18 o 19 de febrero, dependiendo del avistamiento de la Luna creciente, elemento que determina el arranque del noveno mes del calendario lunar musulmán.

El calendario islámico no es fijo respecto a las estaciones, por lo que el Ramadán se desplaza cada año en el calendario gregoriano. Su inicio puede variar entre países y comunidades, ya que distintas autoridades religiosas confirman la fecha con base en la observación lunar o en cálculos astronómicos. Esa diferencia explica por qué el primer día puede no coincidir exactamente en todo el mundo.

El ayuno durante el Ramadán constituye uno de los cinco pilares del islam, junto con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a La Meca. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, los fieles se abstienen de ingerir alimentos y bebidas, incluso agua. La jornada concluye con el “iftar”, la comida nocturna con la que se rompe el ayuno, generalmente compartida en familia o comunidad.

La práctica no se limita a la abstinencia física. El mes está asociado a un incremento en la devoción, la lectura del Corán y la asistencia a oraciones colectivas en mezquitas. El ayuno se entiende como un acto de adoración y disciplina espiritual que fomenta el autocontrol, la gratitud y la empatía hacia quienes viven en condiciones de pobreza o carencia alimentaria.

La caridad adquiere un papel central durante estas semanas. Muchas comunidades organizan la entrega de alimentos, distribuyen cajas con productos básicos o financian comidas gratuitas para personas necesitadas. Ofrecer iftar a otros es considerado un gesto de alto valor espiritual y social, que refuerza los lazos comunitarios.

La jornada de ayuno inicia antes del amanecer con el “suhoor”, una comida destinada a proporcionar energía e hidratación para el día. Existen exenciones para personas enfermas o en viaje; quienes no puedan cumplir temporalmente con el ayuno deben recuperar esos días más adelante. La norma combina rigor religioso con consideraciones prácticas de salud.

El Ramadán también tiene una dimensión cultural diversa. Los musulmanes pertenecen a múltiples etnias y regiones, por lo que las tradiciones varían. En Egipto, por ejemplo, faroles coloridos adornan calles y hogares, mientras que el sonido del “mesaharati”, quien recorre los barrios tocando un tambor para despertar a los fieles antes del alba, forma parte del paisaje sonoro tradicional.

El mes concluye con el Eid al-Fitr, festividad que marca el fin del ayuno y se celebra con oraciones especiales y reuniones familiares. Este año, el inicio del Ramadán coincidirá aproximadamente con el Miércoles de Ceniza en el calendario cristiano, fecha que también simboliza ayuno y reflexión, aunque desde una tradición religiosa distinta.

