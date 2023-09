Rampas “mal hechas” a las afueras de la clínica 1 del IMSS BCS

En La Paz, la manzana en la que se ubica la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur es muestra de la falta de planeación y de atención a los peatones y personas vulnerables. Así lo declaró la coordinadora del colectivo Pies, cabeza y corazón, Cristina Ortuño, quien resaltó que la zona se encuentra llenas de rampas mal hechas que solo dificultan el paso de la gente.

La activista enfatizó que las banquetas de los hospitales y clínicas deberían ser ejemplo de accesibilidad y respeto a los usuarios en sillas de ruedas y a los adultos mayores. Sin embargo, estos no son tomados en cuenta al momento de diseñar la vía pública, pues no se les brindan las condiciones adecuadas.

“Allá va un señor caminando por la calle porque están estas rampas gigantescas pintadas de azul, pero que tienen de todo menos de incluyente. Cualquier persona sana, en perfecto estado, no las quisiera usar porque aquí te resbalas. No es cómodo, no es seguro y te preguntas ‘Bueno, ¿quién las hizo?’ y estás afuera de un hospital”, recalcó.