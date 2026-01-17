Rams vs Bears: ¿Quién es el favorito para ganar en la ronda divisional de la NFL 2026?

La NFL entra en su etapa más vibrante este domingo con el choque entre Los Angeles Rams y los Chicago Bears, quienes se disputarán el pase a la final de conferencia. El equipo de Sean McVay llega a la ronda divisional con la etiqueta de ligero favorito en las apuestas por -3.5 puntos, impulsado por la experiencia de su mariscal de campo y una ofensiva que lideró la liga en yardas totales durante la temporada regular.

El enfrentamiento en el Soldier Field, donde los Chicago Bears buscan aprovechar la localía y las condiciones climáticas extremas, con pronósticos de hasta -14 grados Celsius. Este factor será determinante para el novato Caleb Williams, quien ha demostrado ser el “rey de las remontadas” y tendrá la misión de superar a una defensiva angelina que ha mostrado vulnerabilidad en las últimas semanas del campeonato.

Para los apostadores y aficionados de la NFL, la clave del encuentro residirá en si la ofensiva de Matthew Stafford podrá mantener su ritmo bajo el gélido invierno de Chicago. Mientras que los Rams presumen a figuras como Puka Nacua y Davante Adams, los “Osos” confían en su defensa, que terminó como la mejor de la liga en robos de balón, factor que podría inclinar la balanza en la ronda divisional.

Antecedentes y estadísticas: El factor clima en Chicago

El contexto histórico favorece a los locales cuando se trata de postemporada. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en enero fue hace 40 años, en la final de la NFC de 1985, donde Chicago salió victorioso. Actualmente, los Chicago Bears llegan con una racha positiva en casa, habiendo ganado 7 de sus últimos 9 encuentros en el Soldier Field, incluyendo su reciente victoria sobre los Green Bay Packers en la ronda de comodines.

Por su parte, Los Angeles Rams han trabajado arduamente para sacudirse el estigma de ser un equipo que sufre en el frío. Bajo el mando de Sean McVay, la escuadra de California ha logrado victorias importantes en climas gélidos, como su triunfo previo en Philadelphia. No obstante, las estadísticas de la NFL señalan que la efectividad de Matthew Stafford disminuye ligeramente cuando el termómetro baja de los cero grados, un dato que los analistas consideran crucial para este domingo.

Finalmente, la balanza parece inclinarse hacia la experiencia. Los Rams cuentan con un núcleo de jugadores que ya saben lo que es ganar un Super Bowl, mientras que los Bears dependen del ímpetu de una generación joven liderada por Caleb Williams. La moneda está en el aire, pero el espectáculo en esta ronda divisional está garantizado para todos los fanáticos del fútbol americano.

