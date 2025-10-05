Rancho Attractions impulsa educación ambiental con estudiantes del CBTIS 256 en Cabo San Lucas

La empresa Rancho Attractions–Punta Nayú reafirmó su compromiso con la conservación y la educación ambiental al organizar una jornada con estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 256 de Cabo San Lucas, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Cabos.

Durante la actividad, los jóvenes participaron en la liberación de tortugas marinas y en una charla sobre la importancia de cuidar las especies que habitan las costas sudcalifornianas.

Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

El Dr. Jaime Bernal, médico veterinario de Rancho Attractions, dirigió la jornada junto con la bióloga marina Zulema Guevara. Ambos explicaron las características de las tortugas que llegan a la región y su papel en el equilibrio ecológico.

Cada estudiante liberó una cría de tortuga siguiendo los protocolos adecuados y bajo supervisión técnica. La empresa realizó la actividad de forma gratuita como parte de sus programas de responsabilidad ambiental y educación para la conservación.

Lee más: Retiran 46 toneladas de maleza y especies invasoras en el Estero de San José del Cabo

Un proyecto continuo

Rancho Attractions informó que esta experiencia se repetirá cada 15 días con escuelas públicas de escasos recursos, para acercar a más jóvenes al cuidado de la naturaleza.

El Ing. Jorge López, de la Dirección de Medio Ambiente, gestionó el transporte de los estudiantes con apoyo del Ayuntamiento de Los Cabos. También participaron Martín Andrade y Alejandro Celestino, integrantes del equipo de conservación del rancho.

“Estas acciones nos llenan de orgullo. Queremos que los jóvenes vivan de cerca la naturaleza y comprendan la importancia de cuidarla”, expresó el Dr. Jaime Bernal, agradeciendo el apoyo de las autoridades y del personal de RanchoAttractions–Punta Nayú.

Con estas iniciativas, Rancho Attractions se consolida como una empresa que promueve la educación ambiental, la conservación marina y el compromiso social en Los Cabos.