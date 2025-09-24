Proponen elevar a rango constitucional la protección civil en BCS

La diputada del Partido Acción Nacional, Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer el derecho a la protección civil como un derecho humano de rango constitucional.

La propuesta busca que el Estado y los municipios estén obligados a garantizar entornos seguros y una respuesta oportuna ante desastres naturales o provocados.

Este planteamiento surge como respuesta a las graves experiencias de Baja California Sur frente a fenómenos como el huracán Liza, que en 1976 dejó severos daños humanos y materiales en La Paz. Ese evento marcó un punto de inflexión en la gestión de riesgos en la entidad.

Aunque se ha avanzado en materia legal, la desaparición del FONDEN en 2020 ha limitado las capacidades de respuesta. Por ello, la diputada propone la creación de un Fondo Estatal de Protección Civil, que sería financiado con recursos estatales, municipales, federales (cuando sea posible) y del sector privado y social.

LEE MÁS: Baja California Sur analiza castigar con cárcel el abandono de mascotas

La iniciativa también promueve la participación activa de toda la sociedad en las etapas de prevención, atención y recuperación, con énfasis en grupos vulnerables, y en apego a los principios de derechos humanos.

Además, se busca armonizar la legislación local con instrumentos internacionales como el Marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que promueven la gestión integral de riesgos como base del desarrollo sostenible.