Rápidos y Furiosos, en qué orden debes de ver las películas

Lejos están las primeras entregas de la saga Rápidos y Furiosos donde la trama giraba en torno a las carreras callejeras y con un presupuesto que si no era precisamente bajo, si era por mucho más modesto que el que utilizan las más recientes entregas.

En estas películas queridas por muchos, odiadas por otros, hemos visto de todo, desde autos corriendo a la velocidad de un avión, explosiones, muchos disparos y hasta un auto hacia el espacio.

¿En qué orden debes de ver las películas?

La cronología de las películas es algo peculiar, pues con respecto a la trama, el orden cronológico no obedece exactamente al orden en que se estrenaron, pues el caso de la tercera entrega, no corresponde a su lugar dentro de la historia, por lo que a continuación te presentamos el orden ideal en que deberías ver las películas y estar listo para “Rápidos y Furiosos X”

1.Rápidos y Furiosos (2001)

La historia comienza con Brian O’Conner (interpretado por Paul Walker), un policía disfrazado que tiene la tarea de acabar con una banda de ladrones de autos liderada por Dom Toretto (Vin Diesel).

2.+ Rápidos + Furiosos (2003)

La historia sigue a Brian O’Connor y Pearce mientras se infiltran para atrapar a un traficante de drogas a cambio de que eliminen sus antecedentes penales, una misión exitosa.

3.Rápidos y Furiosos 4 (2009)

Rápidos y Furiosos 4 es la cuarta película principal de la franquicia, pero precede a Rápido y Furioso: Reto Tokio (película número tres) en la cronología.

4. Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011)

La tercera película de la franquicia dirigida por Justin Lin, elevó los parámetros de la serie con grandes escenarios y un reparto estelar con Dwayne Johnson como Luke Hobbs.

5. Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos 6 comienza con Dom y su equipo huyendo de los agentes judiciales. Hobbs, mientras tanto, intenta acabar con un grupo de mercenarios liderado por Owen Shaw, interpretado por Luke Evans.

6. Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)

Esta entrega aunque fue el tercer lanzamiento de la saga, su orden cronológico no corresponde a la fecha que se estrenó, si no aquí, teniendo lugar entre Rápidos y Furiosos 6 y Rápidos y Furiosos 7

7. Rápidos y Furiosos 7 (2015)

El mayor éxito de la serie hasta la fecha es Rápidos y Furiosos 7, que recaudó más de 350 millones de dólares.

Esta es la última película con Brian O’Conner, de Paul Walker, ya que el actor murió durante el rodaje. La película termina con una emotiva despedida para él.

8. Rápidos y Furiosos 8 (2017)

El orden se restablece aquí, pues Rápidos y Furiosos 8 tiene lugar justo después de la séptima película. El reparto de la película incluye a Charlize Theron, Russell Crowe, Scott Eastwood y Helen Mirren, junto a los ya conocidos Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne “The Rock” Johnson y Jason Statham.

9.Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

El caso de Hobbs y Shaw es una película que si bien no pertenece como tal a la línea original, es más un spinoff de la saga, donde vemos a un par de personajes que ya se nos habían presentado antes, en este cinta el agente Luke Hobbs y el mercenario Deckard Shaw enfrentan a un terrorista de fuerza sobrenatural, con una mente brillante y un patógeno capaz de aniquilar a la mitad de la población mundial.

10. Rápidos y Furiosos 9 (2021)

La última película de la serie que hemos visto hasta ahora, esta cinta es una vez más dirigida por Justin Lin, pone Dom y el equipo contra Jakob Toretto, el hermano lejano de Dom, interpretado por John Cena.

Rápidos y furiosos, la interminable pelea de Vin Diesel y Dwayne Johnson

Esta saga de acción no ha estado ajena a controversias, pues dentro de su reparto han existido diferencias que parecen ir más allá de la trama de las películas, como es el caso de Vin Diesel y Dwayne Johnson que a través de sus redes sociales se han mandado algunas indirectas muy directas, a continuación te contamos acerca de ello:

En agosto de 2016, durante el rodaje de Rápidos y furiosos 8, Dwayne Johnson publicó un mensaje a través de su Instagram. Aunque fue eliminado al poco tiempo, en él se podía leer que no estaba precisamente feliz con todos sus compañeros de elenco. Éstas fueron sus palabras:

“Esta es mi última semana de rodaje en Rápidos y furiosos 8. No hay otra franquicia que haga hervir mi sangre más que esta. Un equipo increíblemente trabajador. Universal también ha sido un gran socio. Mis compañeras de reparto siempre son increíbles y las adoro. Mis compañeros de reparto, en cambio, son una historia diferente. Algunos son buenos tipos y grandes profesionales, otros no. Esos son demasiado miedosos como para hacer algo al respecto. Unos cobardes. Cuando vean la película en abril y parezca que no estoy actuando en esas escenas y que estoy a punto de estallar, tendrán razón. Lo bueno es que le viene genial a la película y a Hobbs como personaje, que se mezcla extremadamente bien con mi ADN. Última semana de Rápidos y furiosos 8 y la terminaré con fuerza”.

Existían rumores de que Diesel y Johnson tenían sus diferencias desde la séptima entrega, pues “Toretto” era impuntual y su contrato le favorecía, cosa que no fue del agrado de La Roca.

Cuando llegó a las salas de cine la octava entrega fue evidente que algo no andaba bien entre el reparto pues no había escenas entre los actores, no hay una química palpable, la amistad en la pantalla es nula. Incluso el final de la cinta sugiere que Hobbs, personaje de La Roca, posiblemente no vuelva a la saga.

En 2019 parecía que la relación entre Vin Diesel y La Roca había mejorado pues para el estreno de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw y aunque el Toretto de Diesel no aparecería en la cinta, La Roca publicó un video donde agradeció el apoyo de su compañero actor.

“Por último pero no menos importante, quiero agradecer a mi hermano Vin por su apoyo a Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw. Vi tu mensaje y lo aprecio. Como sabes, tremendo viaje es y ha sido todo esto. Hace 10 años, cuando hablamos y me invitaste a unirme a la familia de Rápidos y furiosos. Estoy agradecido por esa invitación. Y como sabes, mi objetivo durante todos estos años fue unirme a este mundo y ayudar a elevar la franquicia de cualquier forma que pudiera. Por supuesto, todos los caminos llevan a un sitio. Te veré pronto, Toretto”.

En el año de 2021, cuando Rápidos y furiosos 9 estaba a punto de estrenarse, Vin Diesel volvió a dar polémicas declaraciones:

“El personaje de Hobbs era difícil de interpretar. Mi enfoque en ese momento fue el de ofrecer mucho amor duro para ayudar a que la actuación estuviera donde tenía que estar. Como productor dije: ‘Ok, traigamos a Dwayne Johnson, al que se le asocia con el wrestling, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, y al público, haciendo que su personaje sea alguien que no conocen’”.

Estas declaraciones insinuaban que Diesel creía, que La Roca le debía su estatus como estrella del cine de acción. Al final, fue Rápidos y furiosos la franquicia que lo catapultó como actor.

Y cuando Dwayne Johnson se encontraba en promoción de Jungle Cruise, respondió de forma irónica:

“Creo que todo el mundo se rió con eso. Y les deseo la mejor de las suertes con Rápidos y furiosos 10 y 11 y todas las películas de la saga que hagan y serán sin mí”.

Sin embargo, en plena preproducción de la décima película de la saga, Vin Diesel volvió a pronunciarse al respecto a través de Instagram:

“Mi pequeño hermano Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final de Rápidos y furiosos 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase en el que ellos y tú no se envíen buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado espera. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que íbamos a alcanzar y hacer la mejor ‘Rápidos’ en el final, la 10! Lo digo por amor… pero debes aparecer, no dejes la franquicia vacía, tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”.

A finales de diciembre de 2021, Dwayne respondió al mensaje de Vin, dejó en claro que no tenía intenciones de regresar a la franquicia. Incluso consideró sus palabras como una manipulación.

Ahora con “Rápidos y Furiosos X” en los cines se confirma que Dwayne Johnson está de vuelta en la franquicia como parte de una escena post créditos, por lo que podríamos hablar de al menos una tregua para darle el cierre que debería a la saga de películas.