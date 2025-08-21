Rare Beauty x Tajín: ¿dónde comprar el set de Selena Gómez en México?

La marca de maquillaje Rare Beauty, fundada por Selena Gómez, sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con Tajín, el icónico condimento mexicano. El resultado es el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, un paquete de edición limitada inspirado en los tonos del Tajín Clásico y el Tajín Chamoy.

Este set incluye dos productos en tamaño completo:

Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy , un rubor líquido en tono rojo marrón profundo.

Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico , un gloss terracota intenso con destellos dorados y cobrizos.



¿Dónde compar Rare Beauty x Tajín y cuánto cuesta?

El Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set salió a la venta este 21 de agosto de 2025 en Sephora.com, RareBeauty.com y también en Sephora México, donde tiene un precio de 730 pesos.

Selena Gomez habla sobre la colaboración

“Esta colaboración es una celebración de lo que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestra energía y los momentos que nos unen”, expresó Selena Gomez al presentar el set, destacando la inspiración en la intensidad y calidez de los sabores de Tajín.

Además de su lanzamiento, Rare Beauty anunció que parte de los ingresos apoyará a la Escuela Nacional de Cerámica y al Rare Impact Fund, que promueve el acceso a servicios de salud mental para jóvenes.

Características del Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set

Edición limitada, disponible hasta agotar existencias.

Libre de crueldad, vegano y sin parabenos.

Dermatológicamente probado y apto para piel sensible.

Este lanzamiento refleja la unión entre la belleza y la cultura mexicana, combinando el estilo de Selena Gomez con la esencia de Tajín.