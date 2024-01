Rasuran la extorsión del informe de seguridad de la mañanera

Nos comentan que hasta por lo menos mediados del año pasado, en los informes de seguridad que se presentan en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se incluía la incidencia de casos de extorsión. Sin embargo, el martes de esta semana en la conferencia presidencial no se presentó el dato. Nos recuerdan que el tema ha cobrado relevancia tras el aumento considerable de casos de cobro de piso en varias regiones del país, con hechos violentos que fueron muy visibles. Es sabido que, tratándose de extorsiones, la cifra negra es muy alta por las amenazas del crimen organizado y por la inacción de autoridades de todos los niveles, e incluso así, el número de denuncias se ha incrementado ¿Será casualidad que la exclusión de ese delito en los informes matutinos venga justo cuando el fenómeno capta más atención periodística?

Rumbo a Washington, los titulares de Marina, Defensa, Seguridad Pública y Migración

Los secretarios de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; Defensa, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda, y el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, viajarán mañana a Estados Unidos para reunirse una vez más con una comisión de altos funcionarios del país vecino y tratar el tema migratorio. Nos aseguran que los funcionarios mexicanos presumirán los rescates de migrantes en las fronteras norte y sur del país y esperan convencer a la administración Biden de que las acciones de contención están funcionando y esto ha traído una disminución de detenciones del lado estadounidense. ¿Será que en Washington dan por buenos los datos que lleve la delegación mexicana, cuando ellos tienen sus propios números? Los otros datos no parecen ser buena estrategia más allá de la frontera.

Rebatiña en la Comisión Permanente del Congreso

En donde los tiempos electorales arrasan con las formas republicanas es en la Comisión Permanente, en la que los bloques oficialista y opositor se pelean con uñas y dientes las presidencias de las comisiones primera, segunda y tercera. Morena y PT se adueñaron de dos y le dejaron una al PAN. El coordinador blanquiazul, nos cuentan, dio la instrucción a los suyos de no presentarse al trabajo interno mientras no se le dé al PRI la tercera, como afirman que estaba acordado, pero los guindas no tienen intención de soltarla. El tema es que los opositores amenazan con demandar la anulación de cualquier proyecto legislativo que se apruebe en esas condiciones. Un día normal en el Congreso en tiempos de campaña.

Vázquez Mota va a San Lázaro

Nos cuentan que la senadora y excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, no buscará la reelección en la Cámara Alta, pero ya tiene trazada su ruta. La también excandidata al gobierno del Estado de México buscará ser diputada federal y ya se registró para ir por su distrito de toda la vida, en el municipio mexiquense de Huixquilucan. Desde ahora nos adelantan que buscará la coordinación parlamentaria y espera tener la fuerza suficiente al formar parte del equipo cercano a la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez.

AT