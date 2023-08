Ratón en ISSSTE: Se defiende enfermera por despido injustificado

A principios del mes de julio, se viralizó un video sobre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Santa Rosalía, el cual permitía ver la presencia de un ratón dentro de la clínica, mientras una enfermera intentaba sacarlo del lugar.

Semanas después de darse a conocer el video, la enfermera que capturó el momento, recibió una carta de despido el cual señala como injustificado. Agradeciendo su confianza por platicar con CPS Noticias BCS; Verenice, expresó los hechos sobre el momento con la presencia del roedor:

“Estando yo un domingo en la madrugada, en mi turno, nos dimos cuenta que un ratón empezó a circular por todas las áreas. En eso llega una compañera y me dice “¿ya viste el ratón? ¡Grábalo! Para que luego no digan que no es cierto”… Porque ya otro compañero, meses antes, había grabado y filmado una rata en el quirófano”.

Solamente Verenice fue despedida aunque ella no fue la única involucrada ante esta situación. Incluso, sabiendo que ya existían otros videos viralizados sobre ratas paseando con los colaboradores del ISSSTE en Santa Rosalía, ella fue la única afectada.

El despido se argumenta que es por falta de probidad pero describe que con 17 años de servicio y 23 laborando en la clínica, jamás ha sido acusada de irresponsabilidad, ni deshonestidad en su desempeño profesional:

“Por falta de probidad, y probidad en su significado dice falta de integridad, falta de honestidad. En ningún momento no fui íntegra […] Jamás he pisado la dirección por la denuncia de un paciente, por alguna mala praxis. Jamás he recibido una notificación, un llamado de atención, un extrañamiento. Los motivos por los que he pisado la dirección, han sido motivos completamente diferentes a mi desempeño profesional”.

Es importante señalar que Verenice no difundió el video en redes sociales. Además de que el acta administrativa emitida el 23 de julio, fue entregada hasta el 1 de agosto con la notificación de su despido.

“Jamás lo difundí en mis redes sociales. Una parte de las inconsistencias que me levantaron el día 23 de julio, fue que no pudieron ellos comprobar, evidenciar, que yo lo difundí a redes sociales. Yo no lo subí a las redes”.

Decidió buscar a sus representantes del sindicato y comentarlo con los jurídicos, quienes argumentaron que esto es improcedente porque no hay suficientes razones justificables, así el sábado 5 de agosto Verenice se presentó a las instalaciones de su trabajo. Sin embargo, ese mismo día por la noche, ya no se le permitió laborar en la clínica:

“El checador ya no me registraba, porque me inhabilitaron; esa misma noche, me inhabilitaron mi huella digital. Lo comentamos con la persona que me va a llevar la representación legal. Nos van a pedir evidencias; de lo que yo estoy diciendo, así como se lo comento, fueron las cosas en la clínica. Los artículos que ellos mencionan en la notificación de despido, no tienen nada que ver con la falta de probidad con lo que ellos mencionan que me están despidiendo”.

Cabe aclarar que en el mes de mayo del presente año se había compartido un video que fue tomado por un especialista. Sin embargo, a él no lo despidieron. Supuestamente, porque él no dañó la imagen pública.

En cuanto a su caso, se dice que esto representa un abuso de autoridad, y existen varios temas que aún no se esclarecen para argumentar razones válidas por el despido de Verenice.