Padres de Raúl exigen agilizar su búsqueda tras desaparecer en San José del Cabo

A una semana de la desaparición de Raúl Alberto Martínez, sus padres alzaron la voz para exigir a las autoridades agilizar los procesos de investigación y reforzar las acciones de búsqueda, al considerar que el tiempo es un factor determinante para lograr su localización.

Raúl fue visto por última vez la noche del martes 10 de febrero, cuando salió a correr como parte de su rutina diaria en la colonia Villas de Cortés, en San José del Cabo, y ya no regresó a su domicilio.

Durante una manifestación pública, Alberto Martínez, padre del joven, explicó que la protesta tiene como objetivo acelerar los trámites administrativos y judiciales que, dijo, avanzan con lentitud debido a la burocracia.

“¿Cuál es el motivo de esta de esta protesta? Pues agilizar un poco los movimientos judiciales, burocráticos, porque es muy lento el proceso y pienso yo que el tiempo para ellos es vital. Entonces quisiéramos cortar o hacer atajos para ciertos procedimientos. Tienen que mandar mucha información de aquí a San José a La Paz y de La Paz de regreso. Entonces sería muy ágil si tuviéramos esos procedimientos aquí en San José, por ejemplo, avanzaríamos más rápido, resoluciones más rápidas sin tanto sello o papeleo porque hay que hacer infinidad de trámites que quitan tiempo que, yo sé que es para la carpeta y todo de información, pero es vital, o sea, el tiempo aquí para ellos es vital”.

Señaló que contar con más procedimientos directamente en el municipio permitiría resoluciones más rápidas y evitaría demoras en un momento que calificó como crucial para la localización de su hijo.

Por su parte, Yesenia Santiago, madre de Raúl, hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y autoridades para visibilizar el caso y colaborar en la búsqueda, en un contexto que describió como preocupante por la desaparición de jóvenes en la región.

“Actualmente vivimos en un lugar donde la gente se siente insegura, donde hay muchos muchachos que están desapareciendo. Yo ahorita en específico vengo a buscar a mi hijo. Necesito el apoyo de todas, de todos los medios, de toda la gente. Mi hijo no es malo. Mi hijo es muy trabajador, muy responsable (…) él desapareció el martes 10 a las 9 de la noche salió a correr como de costumbre, él tiene una rutina ahí en la colonia a partir de las 9 de la noche salió y ya no volvió, ya no regresó. Es lo único que sé hasta ahorita”.

Los padres confirmaron que la denuncia ya fue interpuesta y que han cumplido con los procedimientos solicitados por las autoridades; sin embargo, insistieron en la necesidad de conocer avances concretos que les permitan tener certeza sobre el paradero de su hijo.

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier información, por mínima que parezca, sea reportada a las autoridades correspondientes, al subrayar que la colaboración social puede ser clave para encontrar a Raúl y a otros jóvenes en situación similar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/