Rauw Alejandro lanza canción dedicada a Rosalía donde aclara que no le fue infiel

Rauw Alejandro lanzó este jueves un nuevo tema titulado “Hayami Hana”, en el que aclara que no le fue infiel a su exnovia, Rosalía. La canción, que tiene una duración de poco más de cinco minutos, es una balada romántica en la que el puertorriqueño expresa su amor por la catalana y lo mucho que le duele haber terminado la relación.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi celular. Esto fue algo más que no está en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel”, canta.

Los versos hablan sobre momentos compartidos y la relación que tuvieron. Asimismo, menciona las dificultades que enfrentaron debido a la vida pública y las presiones externas. Sin embargo, el cantante urbano también habla sobre los desafíos de la fama y la presión de mantener una relación a distancia.

“La vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, las presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil junto, trabajamos sin parar pero hasta qué punto”.

Aunque el reguetonero aclara que nunca fue infiel, la canción parece ser una forma de cerrar un capítulo en su relación con la catalana y de expresar sus sentimientos a través de la música.

La ruptura de Rauw y Rosalía fue una noticia inesperada para muchos fanáticos. La pareja se había mostrado muy feliz y enamorada en público, y nadie esperaba que su relación terminara.

Es probable que los fanáticos de ambos sigan esperando un posible reencuentro de la pareja. Sin embargo, por el momento, solo queda disfrutar del nuevo hit que seguramente tocará los corazones de todos los que la escuchen.

Aquí la letra:

Por si acaso nunca volvemos a hablar

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar

Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad

Y no vo’a hacerme el fuerte

Yo no voy a frontear

Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te vo’a extrañar

Sí, aquí no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Todos saben, saben un carajo

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos sabеn

Dizque saben, saben un carajo

Hеmos discutido, me cuesta expresarme

Todas mis carencias ya tú te las sabes

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme

Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito

Quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos

¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer?

Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidades y defectos

Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no to’ las personas están preparada’ pa’ esto

Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa’ todo el mundo

La prensa, las redes, presiones de grupo

Estando lejos es más difícil, más fácil juntos

Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?

Estar en nuestro campito

Vale más que to’ el dinero y la fama

Despertar y verte a mi la’o

No dan ganas de salir de la cama