Raymond provoca crecida de arroyos; bomberos de CSL realizan rescates

Tras las lluvias provocadas por el ciclón Raymond durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas informó que no se registraron incidentes graves, destacando un saldo blanco. Las principales emergencias atendidas fueron traslados médicos y el rescate de automovilistas varados en arroyos crecidos.

El comandante de Bomberos, Juan Carbajal Figueroa, explicó que la crecida de arroyos en colonias de la zona norte complicó parcialmente el traslado de pacientes enfermos, aunque los operativos se desarrollaron con normalidad.

“Fue una jornada tranquila, no se registraron mayores incidentes. Los servicios estuvieron dentro de la normalidad, como el traslado de personas enfermas a hospitales. Sólo fue necesario hacer un traspaso en Lomas del Sol, donde se cruzó el arroyo de Lagunitas con apoyo de un camión.”, explicó el comandante.

Durante el paso de Raymond, uno de los incidentes más recurrentes fue el intento de automovilistas por cruzar arroyos, lo que generó la intervención de los bomberos. Las zonas más afectadas por vehículos varados fueron el centro de Cabo San Lucas y el vado de Aguajitos.

“Cuando los arroyos crecen, algunas colonias quedan incomunicadas. Apoyamos a varias personas cuyos vehículos quedaron atrapados, sobre todo en la parte del Centro. Afortunadamente, todos los percances fueron menores”, detalló Carbajal.

Por su parte, el Consejo Estatal de Protección Civil informó que Baja California Sur no presenta afectaciones mayores tras el paso del fenómeno. Las lluvias, señalaron, han sido benéficas para el campo y zonas rurales, aunque reiteraron el llamado a la población a mantener medidas preventivas ante posibles lluvias aisladas en los próximos días.