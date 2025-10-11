Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

La tormenta tropical Raymond ha dejado daños en cuatro estados

Protección Civil prevé que tormenta tropical Raymond entre a Baja California Sur el fin de semana.
Isabel Mercado
10 octubre, 2025
Hasta ahora, Raymond ha dejado estragos en al menos cuatro estados del país: Chiapas, donde se concentran la mayoría de los daños, así como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. En total se reportan 539 viviendas afectadas, 20 deslaves, 19 corrientes desbordadas y múltiples zonas con riesgo por inundaciones. El fenómeno se ubica actualmente cerca de los límites entre Guerrero y Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

La tormenta tropical Raymond continúa avanzando sobre el océano Pacífico con trazos paralelos a la costa mexicana, y se prevé que este fin de semana entre como depresión tropical al estado de Baja California Sur. Autoridades de Protección Civil han activado un enlace de coordinación con el Plan DN-III y el Plan Marina para anticipar y mitigar los efectos del fenómeno meteorológico.

El pronóstico indica que Raymond generará lluvias intensas entre 75 y 150 milímetros en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de rachas de viento costero entre 60 y 80 km/h, y oleaje de hasta 4 metros. En Baja California Sur, su ingreso como depresión tropical podría potenciar riesgos de inundación en zonas bajas, deslizamientos en laderas, así como cortes de servicio y daños estructurales.

Ante la posibilidad de que Raymond llegue al territorio sudcaliforniano, las autoridades han exhortado a la población a extremar precauciones y atender con seriedad los avisos oficiales. Se han dispuesto acciones preventivas y se mantienen en alerta los municipios costeros para activar protocolos de evacuación si fuera necesario.

