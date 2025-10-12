Los Cabos levanta alerta por Raymond y reanuda la venta de alcohol

uego de que no se reportaran afectaciones mayores por el paso del fenómeno hidrometeorológico Raymond, el Consejo Municipal de Protección Civil de Los Cabos determinó levantar la alerta de emergencia en el municipio.

Aunque se registraron algunos encharcamientos, deslaves y cortes menores en vialidades, el alcalde Christian Agúndez Gómez informó que en las próximas horas comenzarán los trabajos de limpieza y rehabilitación. Asimismo, se instruyó el retorno gradual de las actividades económicas, incluyendo la reanudación de la venta de bebidas alcohólicas en comercios.

“Concentrémonos todos en regresar a la normalidad: levantar la ley seca, reabrir la venta de bebidas alcohólicas y comenzar a cerrar los refugios con las medidas necesarias. Como indicó el gobernador, podamos regresar a clases de forma regular”, declaró Agúndez.

Por su parte, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la reanudación de clases en Los Cabos a partir del lunes 13 de octubre. En consecuencia, el Ayuntamiento ordenó la limpieza y reacondicionamiento de las escuelas que operaron como albergues durante el fin de semana.