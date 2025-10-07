Rayo provoca incendio en primaria de El Sargento; llaman a extremar precauciones durante tormentas por huracán “Priscila”

La tarde de este martes, un rayo impactó en una palmera dentro de las instalaciones de la escuela primaria de la comunidad de El Sargento, en el municipio de La Paz, lo que provocó un incendio que fue controlado oportunamente sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, las llamas fueron sofocadas por brigadas locales con apoyo de vecinos y personal escolar, evitando que el fuego se propagara a las aulas o pusiera en riesgo a los estudiantes.

El fenómeno ocurrió mientras la región resiente los efectos del huracán “Priscila”, que ha generado lluvias intermitentes, fuertes vientos y descargas eléctricas en varias comunidades del municipio.

Ante la persistencia de tormentas eléctricas en la entidad, autoridades municipales reiteraron las medidas de autoprotección para reducir el riesgo de descargas:

Evitar permanecer en espacios abiertos, campos deportivos o playas durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles o palmeras, ya que atraen descargas eléctricas.

Alejarse de cuerpos de agua, postes metálicos y estructuras altas.

Si se está conduciendo, permanecer dentro del vehículo con las ventanas cerradas.

Desconectar aparatos eléctricos sensibles a sobrecargas.

En caso de emergencia, llamar al 911 o a Protección Civil.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recordó que, mientras continúan los efectos de “Priscila”, es fundamental mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, evitar la exposición innecesaria y extremar precauciones en zonas rurales donde las descargas eléctricas suelen ser más frecuentes.

