Reabren espacio aéreo en El Paso, Texas: Drones provocaron alerta de seguridad en la frontera

Las autoridades de aviación de los Estados Unidos reabrieron el espacio aéreo en El Paso, Texas, luego de un cierre temporal que paralizó la frontera este miércoles 11 de febrero de 2026. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la alerta de seguridad nacional fue provocada por la presencia de drones no autorizados operando en áreas restringidas cercanas al Aeropuerto Internacional de El Paso, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia para evitar colisiones con aeronaves comerciales.

Ante el riesgo inminente, la FAA había suspendido de manera preventiva todos los despegues y aterrizajes mientras se evaluaba la situación. Durante el operativo, diversas aeronaves fueron desviadas a terminales alternas y se registraron retrasos significativos en las conexiones con México y el resto de la unión americana. Una vez que las corporaciones de seguridad confirmaron que el espacio estaba libre de objetos sospechosos, se permitió la reanudación progresiva de vuelos.

El incidente puso a prueba la coordinación entre la Patrulla Fronteriza y las autoridades de aviación civil, debido a la naturaleza estratégica de El Paso por su cercanía con Ciudad Juárez. Las autoridades estadounidenses recordaron que operar drones en zonas aeroportuarias es un delito federal que representa un peligro mortal para la aviación, especialmente en un corredor aéreo tan transitado como el de esta franja fronteriza.

Antecedentes de riesgos por drones en la frontera

El uso de drones cerca de aeropuertos internacionales no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha ido en aumento durante los últimos años. En 2024 y 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó múltiples avistamientos de vehículos aéreos no tripulados utilizados tanto para fines recreativos irresponsables como para actividades ilícitas en la frontera. La seguridad nacional se ha visto obligada a actualizar sus radares para detectar estos dispositivos que, por su tamaño, suelen ser difíciles de identificar para la aviación convencional.

Estadísticas recientes indican que un impacto de drone en una turbina de avión comercial puede ser catastrófico, razón por la cual la FAA no duda en cerrar sectores completos del espacio aéreo ante el menor avistamiento. Tras este evento en El Paso, se espera que se refuercen las medidas de vigilancia electrónica en la zona para prevenir que nuevos aparatos pongan en riesgo la conectividad de la región y la vida de los pasajeros que transitan entre México y Estados Unidos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/