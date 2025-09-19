Reabren la Transpeninsular en San Ignacio tras retiro de pipa de gas

Autoridades federales y estatales retiraron la pipa de gas que quedó atrapada en la carretera Transpeninsular, a la altura de San Ignacio, Mulegé, ya fue retirada este viernes 19 de septiembre tras los trabajos de autoridades estatales y federales.

El incidente ocurrió el pasado lunes, cuando los remanentes de la tormenta Mario provocaron el colapso del pavimento en esa zona. El derrumbe interrumpió el tránsito y dejó incomunicada a la comunidad por varias horas.

Elementos de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Junta Estatal de Caminos, SICT, SEPUIMM y Protección Civil de Mulegé trabajaron en conjunto para liberar la vialidad y garantizar el paso seguro de los automovilistas.

Las lluvias también afectaron viviendas y caminos. Se reportaron casas inundadas, postes caídos y cancelación de actividades, como los festejos del Grito de Independencia en municipios del norte del estado.

De acuerdo con los pronósticos de Meteored, el fin de semana será soleado en Mulegé. Aun así, las autoridades llaman a los conductores a mantener precaución, ya que persisten daños en la carretera.

En apoyo a las familias damnificadas, se abrieron centros de acopio en varios puntos de Baja California Sur. Entre ellos, el departamento de Bomberos de San José del Cabo y el Congreso de Baja California Sur, que reciben artículos de limpieza, alimentos no perecederos, agua potable, ropa y calzado en buen estado.

Estas acciones buscan responder a la emergencia y apoyar a las familias que enfrentan pérdidas materiales tras las intensas precipitaciones.