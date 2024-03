Caso de marinero desaparecido hace 17 años podría reabrirse por fraude

Luego de que Mercedes Calderón Espinoza interpuso una demanda en contra del ex patrón de su esposo desaparecido hace 17 años en altamar por los efectos del huracán “Enriette” en costas de La Paz, comenzó su peregrinación en los tribunales del estado.

La viuda de Ricardo Núñez Arce, pescador y prestador de servicios, denunció presuntos actos fraudulentos en el caso, debido a que nunca obtuvo una indemnización por fallecimiento por riesgo de trabajo, ni mucho menos una pensión económica que cubriera las necesidades de la familia de la víctima.

La mujer presentó la denuncia con número de expediente 182/2008 ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado bajo el expediente LPZ/1320/TUR-2/2007), para resolver la situación del seguro de vida de su marido, aunque los mismos encargados de la empresa para la que trabajaba Ricardo reconocieron que lo dejaron abandonado en la isla en lugar de llevárselo a tierra firme para resguardarse durante la tormenta.

Según la denuncia tomada por la PGJE, el padre del patrón del marino desaparecido aceptó que su hijo Eduardo lo dejó a su suerte, manifestando que:

A pesar de que los dueños de la empresa reconocieron haber dejado desprotegido a Ricardo en plena emergencia meteorológica, la denuncia jamás avanzó, según la mujer afectada. Incluso una segunda denuncia realizada con el expediente 409/2008/I en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que:

Las mismas autoridades penales y representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social pusieron trabas para que Mercedes no consiguiera la pensión por viudez que por ley le correspondía, a pesar de las denuncias en contra de la empresa que tenía contratado a su esposo por haberla dejado en estado de indefensión, como ella lo declaró.

“Me estuvieron dando hacer vueltas y vueltas hasta que llegó el momento que el señor Cecilio Padilla, que era el procurador en ese momento, me pidió que le firmara que yo renunciaba, que no tenía caso que yo siguiera viniendo, y me dijo –fírmele que está de acuerdo, ni modo ya no se encontró el cuerpo, no podemos hacer nada, así que me firme que está de acuerdo -, yo le dije que no iba a firmar porque fue una persona quien murió, yo no puedo quedarme así”.