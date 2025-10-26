Real Madrid se lleva el primer Clásico de la temporada y amplía su ventaja sobre el Barcelona

Triunfo clave en casa

Este domingo, el Real Madrid se impuso 2-1 al FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El partido se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, que lució lleno y con un ambiente encendido.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llegó a 27 puntos, ampliando su ventaja a cinco unidades sobre el Barça, que permanece en el segundo lugar de la tabla.

Mbappé y Bellingham, protagonistas

El encuentro comenzó con dominio alterno, pero fue el delantero francés Kylian Mbappé quien rompió el equilibrio al minuto 22. Con una definición precisa dentro del área, encendió a la afición blanca.

El Barcelona reaccionó antes del descanso. Al minuto 38, Fermín López anotó el empate, devolviendo la esperanza al conjunto culé.

Sin embargo, cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al descanso, el inglés Jude Bellingham volvió a aparecer como figura determinante. Al minuto 43, marcó el 2-1 con un disparo cruzado que terminó por definir el encuentro.

Lee más: Dodgers le empatan a Blue Jays la Serie Mundial en Toronto

Madrid administra y Barcelona se queda corto

En la segunda mitad, el conjunto visitante intentó igualar el marcador. No obstante, se topó con una defensa ordenada y un Madrid que supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, los blancos consolidan su paso firme en LaLiga y suman un nuevo triunfo en casa ante su acérrimo rival, reafirmando su condición de favoritos en el torneo.

El Barça, por su parte, deberá reaccionar pronto si no quiere ceder más terreno en la pelea por el título.