Real Madrid despide a Xabi Alonso tras derrota en la Supercopa

Cambio inesperado en el banquillo

La derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España tuvo consecuencias inmediatas: el club blanco anunció la salida de Xabi Alonso como director técnico, apenas seis meses después de su llegada al banquillo merengue.

El conjunto madridista cayó 3-2 en Yeda, Arabia Saudita, en un partido que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo y que precipitó la decisión de la directiva.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, señaló el comunicado oficial.

De Leverkusen al Madrid

Alonso había llegado en verano de 2025 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga

Su fichaje generó gran expectativa, pero los resultados irregulares en Liga y la derrota en la Supercopa aceleraron su salida.

Arbeloa toma el mando

El club confirmó que Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla, será el encargado de dirigir al primer equipo.

Arbeloa, exjugador merengue y campeón del mundo con España, asume el reto de enderezar el rumbo del equipo en una temporada marcada por la exigencia de títulos.

La destitución de Xabi Alonso refleja la presión constante que existe en el banquillo del Real Madrid, donde los resultados inmediatos son determinantes.

Aunque su salida se dio de “mutuo acuerdo”, la derrota ante el Barcelona fue el detonante de una decisión que sacude al entorno madridista y abre una nueva etapa bajo la dirección de Álvaro Arbeloa.

