¡Nuevo reality de Aldo y Abelito! Finalistas de La Casa de Los Famosos llegan a Hoy

Aldo De Nigris, quien se convirtió en el ganador, y Abelito, el tercer lugar de La Casa de los Famosos México, han regresado triunfalmente a la televisión con un proyecto inédito. Este nuevo reality show se llama “Probando, Probando” y marca su vuelta como creadores de contenido para Televisa.

La premisa central del programa es mostrar a los influencers en la búsqueda activa de trabajo dentro de la gigante televisora. En su episodio de debut, estrenado el pasado lunes 15 de diciembre, la pareja tocó la puerta de las instalaciones del matutino Hoy.

La productora Andrea Rodríguez les brindó la oportunidad de demostrar sus habilidades frente a las cámaras. Con este nuevo programa, la querida dupla espera seguir conquistando a la audiencia y encontrar un puesto permanente.

¿En qué áreas de Televisa buscan empleo Aldo y Abelito?

“Probando, Probando” es un formato donde los creadores de contenido ofrecen su talento en diversas áreas de la televisora. El reality documenta su recorrido por programas, telenovelas e incluso la división de deportes.

El objetivo principal es que la pareja pueda demostrar sus capacidades tanto delante de las cámaras como en posibles roles de producción. De esta forma, buscan asegurar una posición que aproveche la popularidad y el carisma generados durante su participación en La Casa de los Famosos México.

¿Este reality marca una nueva era de contenido digital?

El lanzamiento de “Probando, Probando” inaugura una nueva fase de contenido original digital dentro del área “Televisa Presenta”. Este proyecto busca capitalizar el éxito de la dupla con un formato fresco enfocado en plataformas en línea.