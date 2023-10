Realizan desazolve de aguas residuales en Los Cabos

Debido a las pasadas lluvias que dejó a su paso el huracán Norma, el equipo de Operación y Mantenimiento, a cargo de Tadeo Ramírez García, trabajó en el desazolve de las aguas residuales y en el mantenimiento de la bomba sumergible para contrarrestar el derrame de aguas negras y evitar focos de infección en la delegación de Miraflores.

En ese sentido, el director de Operación y Mantenimiento de Agua Potable de Los Cabos, Tadeo Ramírez García, dio a conocer que, a la par, se continúa con la obra de la eliminación del cárcamo de rebombeo de Miraflores, que incluye una alcantarilla aislada con rejilla para canalizar exclusivamente el problema de la precipitación pluvial sobre el canal que ya existe, y que a su vez tenga el saneamiento posterior a cada lluvia.

Agregó que, dicha obra se realiza a través de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, con una inversión de $11.7 millones de pesos, de los cuales 50% aporta la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y el otro 50% son recursos propios del Organismo Operador.

La obra de eliminación del cárcamo de Miraflores beneficiará a 1 mil 352 habitantes, y es parte del esfuerzo que caracteriza a la Administración que encabeza el alcalde Oscar Leggs Castro, a través del equipo de Agua Potable que dirige el ingeniero Ismael Rodríguez Piña.

“La obra de eliminación del cárcamo tiene su tiempo programado, sin embargo, vamos a estar al pendiente de que no haya ningún otro derrame para evitar el foco de infección que mencionaba; no se ha parado la obra, sin embargo, no es una obra fácil, y en ese sentido, mientras se concluye a través de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, nosotros continuaremos trabajando con las unidades vactor y estaremos al pendiente por la temporada de lluvias que está próxima a concluir”, enfatizó Tadeo Ramírez García.