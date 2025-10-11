Realizan el evento Teletón 2025 en La Paz; Baja California Sur se adelanta por pronóstico de lluvias

Teletón 2025 se adelanta en La Paz por la tormenta Priscila

Las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) La Paz se llenaron de alegría, música y solidaridad durante la celebración del evento Teletón 2025, realizado un día antes de la fecha nacional debido al pronóstico de lluvias por la tormenta Priscila.

El director del CRIT, Israel Martínez González, explicó que adelantar la jornada fue una medida para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener la participación de las familias.

Lee más: CRIT Los Cabos abrirá el 25 de noviembre y operará oficialmente en enero

“Previmos más lluvia con Priscila y otra tormenta detrás, así que decidimos anticiparnos. Queríamos que la gente viniera con tranquilidad y conociera cómo opera el centro, que todos los días recibe con cariño a las familias”, comentó.

Un evento lleno de solidaridad y alegría

Bajo el lema “Teletón cambia todo”, la jornada se realizó de 10 de la mañana a 2 de la tarde con la presencia de más de un centenar de familias, voluntarios, empresas e instituciones.

Entre los asistentes destacaron Banamex, el Sindicato de Mineros en Acción, los DIF de Loreto y Comondú, Acción Voluntaria y el Colegio de Bachilleres (COBACH). Todos colaboraron con donativos, actividades recreativas y apoyo logístico.

Lee más: La tormenta tropical Raymond ha dejado daños en cuatro estados

El ambiente fue familiar y festivo. Hubo música en vivo, brincolines, juegos, stands de comida, la presentación de Los Chanitos y la visita especial de los personajes Bingo y Bluey, quienes desataron sonrisas entre los más pequeños.

Más de mil niños atendidos y nuevos proyectos

Martínez González recordó que el CRIT La Paz atiende a más de 1,100 niñas y niños. Con la próxima apertura del CRIT Los Cabos, prevista para enero de 2026, se incorporarán 300 pacientes más.

“El próximo año cumpliremos 15 años y esperamos celebrarlo llegando a los 10 mil niños atendidos en el estado. Este evento forma parte de esa historia”, expresó el director.

Compromiso de los municipios y el sector educativo

Durante la jornada, la presidenta honoraria del DIF Comondú, Aurora Saldivas, y la directora general, Janet Cortés Ávila, destacaron la importancia de colaborar con el Teletón.

“Es un placer enorme contribuir a esta noble causa. Desde Comondú vienen más de 60 pacientes a terapias, y lo hacemos de corazón”, dijo Saldivas.

Cortés Ávila invitó a las familias a acercarse al CRIT y conocer los apoyos disponibles.

“Aunque hay listas de espera, la atención que se brinda cambia vidas”, añadió.

También participó el director del Colegio de Bachilleres en BCS, quien recordó el compromiso histórico del sistema educativo con la causa.

“El Colegio de Bachilleres ha participado por años en este proyecto. Invitamos a la ciudadanía a venir al CRIT, ver su infraestructura y el trabajo que realizan. Aquí hay un ejército de ángeles ayudando a los niños”, señaló.

“Teletón cambia todo”

Para cerrar, el director del CRIT La Paz compartió un mensaje a la ciudadanía:

“Teletón cambia todo, y también puede cambiar tu corazón. Vengan a conocernos, no se queden con lo que escuchan. Juzguen con conocimiento, viendo el trabajo que hacemos por las familias de Baja California Sur.”

Con esta jornada, el CRIT La Paz reafirma su compromiso con la inclusión, la rehabilitación y la esperanza, iniciando las actividades nacionales del Teletón 2025 con un evento lleno de solidaridad y alegría.