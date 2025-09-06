Realizan jornada emergente de bacheo en Santa Rosa

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas, realizó una jornada emergente de bacheo en el vado de la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo.

Estas acciones responden a las afectaciones ocasionadas por el huracán “Lorena” y a los reportes ciudadanos sobre daños en la carpeta asfáltica.

Con estas labores, se busca acelerar la rehabilitación de vialidades y garantizar la atención en los puntos más dañados, tanto en jurisdicción federal como en zonas urbanas.

La Dirección General de Obras Públicas, encabezada por Christopher Enríquez González, exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución en las áreas de trabajo y reafirma su compromiso de mejorar la movilidad e infraestructura urbana del municipio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento