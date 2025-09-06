Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 6 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosRealizan jornada emergente de bacheo en Santa Rosa
Los Cabos

Realizan jornada emergente de bacheo en Santa Rosa

El Ayuntamiento de Los Cabos realizó labores emergentes de bacheo en el vado de Santa Rosa, San José del Cabo, para rehabilitar vialidades afectadas por el huracán “Lorena”.
Daniela Lara
6 septiembre, 2025
0
12
Realizan jornada emergente de bacheo en el vado de Santa Rosa, en San José del Cabo

IMG: Especial

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas, realizó una jornada emergente de bacheo en el vado de la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo.

Estas acciones responden a las afectaciones ocasionadas por el huracán “Lorena” y a los reportes ciudadanos sobre daños en la carpeta asfáltica.

Con estas labores, se busca acelerar la rehabilitación de vialidades y garantizar la atención en los puntos más dañados, tanto en jurisdicción federal como en zonas urbanas.

La Dirección General de Obras Públicas, encabezada por Christopher Enríquez González, exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución en las áreas de trabajo y reafirma su compromiso de mejorar la movilidad e infraestructura urbana del municipio.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Avanza al 25% la recolección de basura en Los Cabos tras el ...

Siguiente articulo

Mexicano regresa tras deportación irregular a Sudán del Sur