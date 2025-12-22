Reaparece Enrique Peña Nieto en Metepec y vuelve a llamar la atención

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue visto este fin de semana en Metepec, Estado de México, donde fue captado en una imagen viralizada en redes sociales, informaron medios nacionales.

La fotografía muestra al exmandatario en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec, junto a una mujer que aparentemente le pidió una foto.

Visita discreta y sin escolta

Usuarios de redes sociales difundieron la imagen desde la mañana del domingo, señalando que Peña Nieto caminaba sin escolta visible y con actitud relajada.

La presencia del exfuncionario generó atención pública y reacciones en plataformas digitales. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones oficiales sobre su visita ni los motivos de su estancia en el lugar.

Motivos personales, según versiones mediáticas

Medios han señalado que el regreso de Peña Nieto a México podría estar vinculado a razones familiares o personales, sin que exista indicio claro de un regreso formal a la actividad política.

El expresidente reside principalmente en España desde 2018, tras concluir su mandato. Durante ese tiempo ha mantenido un perfil bajo en términos de apariciones públicas en México.

