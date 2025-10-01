¡Ya llegaron! Conoce el truco para aprovechar las rebajas otoñales de Steam

Uno de los momentos más esperados por la comunidad de jugadores de PC ha llegado con el inicio de las rebajas de otoño en Steam.

Durante una semana, la plataforma ofrece miles de videojuegos con descuentos que pueden alcanzar un impresionante 95 %, como es el caso de títulos como Lords Of The Fallen 2014 y XCOM 2.

El principal desafío para los compradores es que la tienda de Steam no facilita la búsqueda de las ofertas más atractivas. La plataforma, a pesar de sus actualizaciones a lo largo de los años, carece de un filtro directo para ordenar los juegos por el porcentaje de descuento aplicado.

Esta limitación provoca que muchas veces los usuarios se pierdan de verdaderas joyas ocultas que podrían costar menos de un euro, enfocándose únicamente en los juegos que ya tenían en su lista de deseados.

¿Cómo encontrar las mejores rebajas en la tienda de Steam?

Para superar este obstáculo, existe una herramienta conocida como SteamDB. Se trata de una base de datos que complementa la tienda de Valve con una serie de filtros adicionales que permiten una búsqueda mucho más precisa y eficiente.

Su uso es simple, basta con ingresar al sitio web SteamDB.info y dirigirse a la sección “Sales”, ubicada en la parte superior de la página. Una vez allí, la plataforma despliega una lista completa de todos los títulos en oferta, la cual se puede organizar con un solo clic según distintos criterios.

De esta forma, no solo es posible encontrar los descuentos más grandes, sino también descubrir si títulos muy aclamados como Terraria o Slime Rancher se encuentran en promoción.

¿Cuánto durarán las rebajas otoñales de Steam?

Es importante tener en cuenta que estas oportunidades son por tiempo limitado. Las rebajas estacionales de Steam suelen tener una duración de una semana desde su fecha de inicio.

En esta ocasión, las ofertas de otoño comenzaron desde el 29 de septiembre y estarán disponibles hasta el próximo 6 de octubre de 2025, fecha que Valve suele anunciar en la página principal de su tienda.