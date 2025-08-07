¡Rebasa demanda al CECyTE Cabo San Lucas! No hay cupo para todos los aspirantes

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) en Baja California Sur iniciará el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, uno de sus planteles, ubicado en la colonia El Caribe, Cabo San Lucas, ha registrado una demanda que superó ampliamente su capacidad de admisión.

Durante el proceso de inscripción, se entregaron 1,000 fichas a aspirantes interesados en cursar el bachillerato en este centro educativo, pero solo 600 estudiantes fueron admitidos debido a las limitaciones de infraestructura.

📈 CECyTE Cabo San Lucas busca ampliar matrícula

El director general del CECyTE en Baja California Sur, Vladimir Torres Navarro, informó que se gestionan entre 50 y 100 espacios adicionales para estudiantes que no lograron obtener un lugar.

“En el plantel El Caribe, con las instalaciones actuales, nos fue imposible atender toda la demanda. Estamos trabajando en abrir un par de grupos adicionales que nos permitan, además de los 600 alumnos ya inscritos, sumar entre 50 y 100 más”, explicó el funcionario.

🏗️ Construcción de nueva aula permitiría atender a más alumnos

Para ampliar la capacidad operativa del plantel, se contempla la construcción de un aula adicional, lo que permitiría habilitar un grupo matutino y otro vespertino.

“De los 1,000 aspirantes, 400 no ingresaron y buscarán lugar en otros subsistemas. Pero no todos encontrarán espacio. Por eso estamos trabajando ya en la construcción de un aula”, agregó Torres Navarro.

🎓 Nuevas carreras técnicas alineadas al mercado laboral de Los Cabos

Además del aumento en la matrícula, el CECyTE BCS también analiza la ampliación de su oferta educativa con nuevas carreras técnicas orientadas al sector turístico, una de las principales fuentes de empleo en Los Cabos.

