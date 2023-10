Rebeca de Alba tuvo dos abortos espontáneos durante relación con Ricky Martin

Rebeca de Alba tuvo dos abortos espontáneos durante la relación que sostuvo con el cantante Ricky Martin. A pesar de su deseo de ser padres, la pareja experimentó dos embarazos que lamentablemente no llegaron a término.

En aquel entonces, Rebeca de Alba y Ricky Martin fueron una de las parejas más destacadas en el mundo del espectáculo. No solo destacaban por su conexión aparentemente inseparable, sino también por la diferencia de edad entre ambos, siendo Rebeca seis años mayor que el cantante, lo que generó ciertas críticas.

Recientemente, en el programa de YouTube ‘En la Cama’ de Alberto Peláez, Rebeca habló sobre la maternidad, un tema delicado ya que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo convertirse en madre debido a dos pérdidas de embarazo que compartió con Ricky Martin.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja. Por ahí se sabe”.

Rebeca elogió a Ricky Martin como un posible padre excepcional para sus hijos, citando sus valores y calidad como persona. Sin embargo, tuvo que aceptar la realidad tal como se presentó en sus vidas.

“Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”.