Recalada atípica de sargazo activa operativos en Quintana Roo, sin declaratoria de alerta

Quintana Roo enfrenta un arribo anticipado y atípico de sargazo en sus costas, una situación que ya movilizó a autoridades estatales y municipales para contener el impacto ambiental y turístico, aunque sin que, por ahora, se configure un escenario de contingencia, de acuerdo con la evaluación oficial.

La presencia temprana del alga en playas del Caribe mexicano encendió los protocolos de atención inmediata, con el despliegue coordinado de personal, maquinaria y herramientas en distintos puntos del litoral, en un esfuerzo por evitar acumulaciones que afecten los arenales y la experiencia de residentes y visitantes.

Desde el gobierno estatal se subraya que el fenómeno no alcanza aún los niveles críticos observados en otros años. La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, señaló que la llegada de sargazo se ha dado de manera irregular, sin afectación simultánea en todas las playas ni recurrencia diaria, lo que permite una atención focalizada y oportuna.

La funcionaria precisó que, desde el primer reporte del recale atípico, se activaron trabajos de recolección en coordinación con la Secretaría de Marina, utilizando los recursos disponibles para contener el alga antes de que se acumule en grandes volúmenes, al tiempo que se mantiene un seguimiento puntual del comportamiento del fenómeno.

El análisis técnico continúa apoyado en el monitoreo satelital, herramienta clave para anticipar posibles arribazones mayores. Las autoridades estatales reconocen que, aunque los volúmenes actuales son moderados, la vigilancia constante permitirá definir con antelación las previsiones necesarias para el resto del año.

A nivel municipal, el gobierno de Playa del Carmen atribuyó este episodio a los efectos de una surada, condición meteorológica que favorece el desplazamiento del sargazo hacia la costa norte de Quintana Roo. En respuesta, se activó un operativo integral en todas las playas del municipio para preservar su estado y funcionalidad.

El despliegue municipal contempla labores permanentes de limpieza y recolección, con el objetivo de mantener las playas en condiciones óptimas, especialmente en una región donde el turismo representa un pilar económico y cualquier afectación ambiental tiene repercusiones inmediatas.

